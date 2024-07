Hamilton hablará con la FIA por la decisión del choque con Verstappen en Hungría

Lewis Hamilton ha prometido hablar con los responsables de la FIA después de que los comisarios del Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1 declararan que "podría haber hecho más para evitar" el accidente de Budapest con Max Verstappen.

Los comisarios del evento del pasado fin de semana en Budapest consideraron que el incidente entre ambos al final de la carrera no merecía ninguna acción adicional después de que Verstappen saliera despedido hacia el cielo y perdiera una posición con Charles Leclerc, de Ferrari, al reincorporarse a la pista en la primera curva del Hungaroring.

Los comisarios declararon que el incidente no merecía más medidas después de hablar con ambos pilotos tras la carrera y comprobar los datos de telemetría de sus coches.

Aunque descartaron que la insistencia de Verstappen "fuera un caso típico de 'cambio de dirección en frenada'", también declararon que Hamilton "podría haber hecho más para evitar la colisión".

"En consecuencia, determinamos que ningún piloto fue predominantemente culpable", rezaba el documento de la FIA al respecto, publicado el pasado domingo por la noche.

Ahora que la F1 se ha vuelto a reunir en Spa para el GP de Bélgica de este fin de semana, cuando se le preguntó si estaba sorprendido por esta declaración, Hamilton respondió: "Sí, mucho. Me sorprendió mucho.

"Ya estaba muy relajado con la situación, diciendo, 'mira, es sólo un incidente de carrera, vamos a pasar página'.

"Pero teniendo en cuenta que un coche tenía el control y otro no lo tenía en ese momento - [porque] obviamente cuando todas las ruedas están bloqueadas, no tienes el control.

"Y si nos fijamos en la repetición, al final de todo el movimiento estoy muy lejos del vértice. Por lo tanto, me he ido, había mucho espacio en el lado derecho. Así que, realmente estaba muy sorprendido.

"No sé quién lo escribió, pero probablemente, sí, esa será una pregunta cuando hable con ellos en algún momento".

Hamilton y Verstappen fueron filmados dándose la mano en el corralito de medios posterior a la carrera en Hungría, donde prometieron discutir el incidente, con el piloto de Mercedes diciendo que su decisión de interrumpir una entrevista que su rival de Red Bull estaba llevando a cabo fue para "romper el hielo" mientras pasaba.

Verstappen dijo vagamente en Spa el jueves que "explicamos nuestra visión y después de eso nos fuimos a casa", pero Hamilton afirmó entonces que "no, no hablamos después".

"Quiero decir, fuimos a los comisarios y eso es todo", añadió el siete veces campeón del mundo. "Pero sí, no hemos tenido [una] charla. No sé si lo haremos. Si tenemos tiempo, tal vez hablemos en el desfile [de pilotos] de este fin de semana, tal vez".

"No he sentido la necesidad de hacerlo, pero puede que sea algo que él quiera decir. Pero no hemos tenido tiempo de hacerlo [todavía]".

El accidente de Hungría fue el último de una larga lista de choques entre Verstappen y Hamilton que se remontan al inicio de su amarga batalla por el título de 2021.