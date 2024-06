Hamilton lamenta su "desastrosa" clasificación al sprint en Austria

Lewis Hamilton calificó su actuación en la clasificación sprint para el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 como "bastante desastrosa", ya que admitió que no dio ni una sola vuelta buena.



Mercedes tenía grandes esperanzas de hacer un buen papel en la lucha por las posiciones delanteras de parrilla para la carrera sprint del sábado, ya que el coche había mostrado un ritmo prometedor al principio.



Pero una mala sesión para Hamilton, que tocó las trampas de grava en varias ocasiones, le dejó en sexta posición, dos puestos por detrás de su compañero de equipo George Russell.



Reflexionando sobre su actuación, Hamilton dijo que no había estado a la altura de lo que se necesitaba para estar luchando en la parte delantera.



"No estuve en la mezcla en toda la sesión", dijo. "Fue bastante desastroso desde mi punto de vista.

"¿Qué puedo decir? Los entrenamientos han ido bien. En general, el coche iba bien.

"No creo que tuviéramos el ritmo, obviamente, para estar en la pole, pero, sí, muy malas vueltas. Todas y cada una de ellas."



Hamilton no sintió que hubiera mucho potencial para avanzar en el sprint, ya que dijo que el verdadero objetivo era rendir más para la sesión oficial de clasificación del sábado por la tarde.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, sube las escaleras de la unidad de hospitalidad de Mercedes AMG Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"No creo que los adelantamientos sean increíbles aquí, pero daremos lo mejor de nosotros", dijo.

Russell, a quien le fue un poco mejor, sospecha que una vuelta de salida demasiado agresiva significó que forzó demasiado sus neumáticos, lo que significa que no estaban en la ventana ideal para el esfuerzo final del SQ3.



"El blando se sentía muy bien para ser honesto y mi vuelta se sintió muy fuerte", dijo.

"Me sorprendió bastante la diferencia, pero creo que probablemente me pasé en mis vueltas de salida.



"Saqué demasiada vida de mis neumáticos, en la vuelta de salida, y creo que probablemente le quité ese tipo de agarre máximo.



"Esa es más o menos la única explicación que tengo en este momento, porque la vuelta se sentía fuerte, probablemente la mejor vuelta de la sesión para mí, sin embargo, fue un paso atrás.

"Pero P4 sigue siendo un gran lugar para estar en la lucha de mañana".

Russell cree que tiene potencial para luchar por un puesto entre los tres primeros en la carrera al sprint, ya que considera que este fin de semana se ha confirmado la posición de Mercedes en la jerarquía.

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto: Mark Sutton

"Definitivamente lucharé por el podio mañana en el sprint", dijo. "Pero, obviamente, los ojos en la carrera principal es lo más importante.



"Pero es la validación, de nuevo, que estamos un poco en esta mezcla ahora. Probablemente un poco por delante de Ferrari en este momento.

"McLaren todavía parecía estar un poco por delante. Pero sí, es bueno estar al frente de forma más consistente".