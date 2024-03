Hamilton: El Mercedes W15 es "un coche con el que podemos luchar"

Russell demostró el potencial del nuevo W15 al clasificarse tercero para la carrera inaugural de la temporada en Bahréin, mientras que Hamilton se quedó en una frustrada novena posición después de que los cambios de reglaje no le favorecieran en una vuelta.

Sin embargo, el siete veces campeón del mundo sigue siendo optimista sobre el potencial del coche para la carrera del sábado por la noche.

"Una sesión de clasificación muy, muy dura", dijo Hamilton. "Es increíble ver lo cerca que está todo el mundo. Creo que la posición de George es un testimonio real [de] lo increíble que es el trabajo [que] todo el mundo ha hecho en la fábrica, y [ellos] finalmente nos han dado un coche con el que podemos luchar".

"Hoy no he sido capaz de utilizarlo cuando he hecho el cambio de puesta a punto. Puse algo en el coche que no habíamos puesto en los dos últimos años.

"Y esperaba que fuera bien. Y me quedé con él. Yo estaba como, sólo voy a seguir con ella. Y sí, no era agradable de conducir".

Preguntado por Motorsport.com sobre lo emocionado que está en comparación con hace 12 meses - cuando rápidamente se hizo evidente que el W14 no era el paso que se esperaba que fuera - admitió que la sesión había sido frustrante teniendo en cuenta lo que debería haber sido posible.

"Quiero decir, en este momento, estoy ¡ugh...!", dijo. "Para que la primera sesión de clasificación sea tan pobre como esta... se ha invertido tanta preparación en esto hoy, y luego no ha ido como debería.

"Pero así son las carreras, y en lo que respecta a la temporada, saber que tenemos un paquete con el que potencialmente podemos luchar es realmente satisfactorio".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, es entrevistado tras la clasificación Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton insiste en que el coche representa un buen punto de partida sobre el que construir el resto de la temporada.

"El coche es realmente fantástico", dijo. "Es una gran mejora con respecto a años anteriores. Es mucho más estable y divertido de conducir.

"Pero todavía tenemos trabajo que hacer, como se puede ver, pero para George estar a tres décimas de Red Bull - o de Max [Verstappen] - es increíble. Demuestra lo que es posible.

"Y creo que sólo tenemos que seguir añadiendo rendimiento. Y quiero decir, si esa es nuestra plataforma a partir de aquí, definitivamente podemos perseguir a través del resto de la temporada."

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo que el equipo había adoptado un enfoque diferente para esta temporada.

"En cierto modo hemos desechado esa mentalidad de que hemos ganado ocho veces, ¿por qué no lo hacemos ahora?", dijo el austriaco. "Simplemente somos los no favoritos, nos equivocamos dos años seguidos.

"Y ahora tenemos un coche que nos gusta más. Y vamos a construirlo a partir de aquí. Y estoy seguro de que así será".