La temporada 2024 ha comenzado sin duda con muchas sorpresas, no tanto por los valores en la pista, sino por lo que ha sucedido fuera de ella. Entre las noticias más importantes destaca el adiós de Lewis Hamilton a Mercedes a final de temporada, con el objetivo de iniciar una nueva aventura en Ferrari.

Desde que se hizo oficial el fichaje del campeón británico por la escudería de Maranello en 2025, han comenzado, como es lógico, los dimes y diretes sobre quién ocupará el asiento que dejará libre Hamilton a partir de la próxima temporada. Lo sucedido en Red Bull tras el affaire Horner sacudió el ambiente, abriendo la puerta a una situación inestable que podría haber empujado a Max Verstappen en dirección a Mercedes.

El holandés también reiteró en Japón su intención de seguir en Red Bull en el futuro inmediato, pero está claro que, como se explicó en Arabia Saudí, debe existir el gusto de continuar la relación. De momento las aguas parecen haberse calmado, al menos de forma aparente, alimentando las dudas sobre quién será el piloto que sustituya a Hamilton en la escudería de Brackley.

Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

No es ningún misterio que entre los nombres de la lista también se encuentra el protegido de la Mercedes Academy, Andrea Kimi Antonelli, que afronta este año su primera temporada en la Fórmula 2 tras saltarse la Fórmula 3.

Sin embargo, el italiano no es el único que compite por ese asiento, porque en un segundo plano también están los nombres de Fernando Alonso, Carlos Sainz y, más en un segundo plano, Sebastian Vettel. En las últimas entrevistas, el alemán no ha ocultado su deseo de recuperar esa sensación de velocidad y competición que sólo el automovilismo puede proporcionar, a pesar de que en un principio había decidido poner fin a su carrera a finales de 2022.

Hace unas semanas, Vettel participó en un test del WEC para valorar su posible participación en el Mundial de Endurance y no es ningún misterio que lleva en contacto con Toto Wolff desde principios de año para estar al tanto de la situación de Mercedes. Además, el tetracampeón del mundo tiene muchos proyectos en mente con la Fórmula 1, como el relacionado con las abejas que impulsó el año pasado precisamente en Suzuka.

En vísperas del Gran Premio de Japón, Hamilton explicó que le entusiasmaría un posible regreso de Vettel a la F1, y añadió que sería una "opción extraordinaria" para Mercedes, que se haría con un piloto de talento y gran valor humano.

"Me encantaría que Seb volviera. Creo que sería una opción extraordinaria para el equipo. Un piloto alemán, un ganador múltiple que tiene cuatro títulos mundiales, alguien que tiene valores extraordinarios y que seguirá llevando a este equipo hacia adelante. Me alegraría mucho que volviera.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Sebastian Vettel Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton aún tiene por delante al menos dos temporadas más con Ferrari antes de una posible retirada, pero su idea es que cuando llegue el momento de decir adiós, en ese momento sea un adiós definitivo a la F1. 'Nunca he pensado en tomarme uno o dos años de descanso y luego volver [como haría Vettel]. Cuando me vaya, la idea es irme para siempre".

"Está claro que será un mundo que siempre echaremos de menos. Es el deporte más bonito del mundo y es la experiencia más bonita del mundo. Es una sensación increíble trabajar con un grupo de gente para ganar y conseguir algo. Probablemente no haya nada que pueda devolver esas sensaciones. No he preguntado a ninguno de los pilotos qué echan de menos. Sólo puedo imaginarlo", añadió el siete veces campeón del mundo.

Quien sí tendrá un nuevo compañero en Mercedes a su lado el año que viene será George Russell. Tras enfrentarse al reto de Hamilton, al joven británico le esperará otro compañero. Respecto a un posible regreso de Vettel, está claro que Russell se siente preparado para dar la bienvenida a un nuevo rival, pues ya ha explicado en el pasado que está dispuesto a enfrentarse y vencer a cualquiera, incluido el vigente campeón del mundo Max Verstappen.

"Sebastian es una gran persona. Es cuatro veces campeón del mundo y sin duda su personalidad se echa de menos en la parrilla. Creo que es importante tener a los 20 mejores pilotos del mundo compitiendo para ganar carreras y campeonatos. Estoy muy contento y abierto a tener a cualquiera como compañero de equipo, ya sea un campeón del mundo o un novato; eso no cambia mi forma de trabajar. Daremos la bienvenida a cualquiera".