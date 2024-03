Después de que su equipo realizara cambios desde la última carrera en Arabia, Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, dijo que el coche de Mercedes tenía las mejores sensaciones de su vida al inicio de la FP1.

Sin embargo, tras los ajustes de puesta a punto, dijo que "cada vez iba peor" y que, finalmente, en la FP2 se sintió "menos confiado" que nunca con el coche.

Terminó la sesión en 18ª posición.

"Obviamente no me siento muy bien", dijo. "Tuvimos una de las peores sesiones que probablemente he tenido en mucho tiempo.

"La FP1 en general fue bastante buena, el coche en la primera tanda de la FP1 fue el mejor que he tenido nunca.

"Y fue de mal en peor. Y entonces hicimos algunos grandes cambios en la FP2, y fue duro".

Y añadió: "Después de esa sesión, me siento con menos confianza que nunca con este coche. Pero hay cosas positivas de esa FP1 que hicimos".

El compañero de equipo de Hamilton, George Russell, tuvo un mejor día, consiguiendo el tercer puesto en la FP1 y el sexto en la FP2.

"Me sentí muy cómodo desde el principio", dijo. "Hemos hecho algunos cambios desde Arabia Saudí y Bahréin, todavía estamos intentando entender mejor este coche".

"Cada vuelta es muy valiosa, estás aprendiendo más y más sobre él, y tratando de ponerlo en el punto adecuado".

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Obviamente, ahora tenemos un equipo de vuelta en la fábrica trabajando en la simulación, estamos tratando de obtener más rendimiento.

"Así que vamos a ver lo que nos depara mañana. Siempre que todo el mundo duerme bien al día siguiente suele ser muy diferente".

A pesar de todo, Russell admitió que había sido un día complicado en algunos momentos.

"Llegamos al límite, y algunos pequeños momentos aquí y allá", dijo. "Pero todo bajo control al final. Y parece que estamos bastante apretados. En la primera sesión, creo que fueron como dos décimas dividiendo a 10 coches.

"En la FP2 estábamos un poco más repartidos. Al final he hecho una vuelta muy buena, pero he tenido un pequeño problema en las dos últimas curvas.

"En mi última vuelta estaba creo que dos o tres décimas por delante. Salí de la curva 12 y dañé mi alerón delantero.

"Y me salí de la pista en las últimas curvas. No me salí, pero perdí mucho tiempo. Así que creo que habríamos sido terceros en esa sesión. Pero siempre hemos tenido buenos FP1 y FP2".