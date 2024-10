Organización de salud mental aplaude las revelaciones de Hamilton y su salud mental

Lewis Hamilton ha sido elogiado por una importante organización benéfica de salud mental por hablar abiertamente sobre su lucha contra la depresión.

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 se sinceró sobre sus problemas de salud mental en una entrevista con la revista Sunday Times Style, en la que reveló que sufrió acoso escolar cuando era niño.

Hamilton, de 39 años, explicó que empezó a meditar durante la pandemia de coronavirus porque "al principio me costaba calmar la mente", y relacionó esos sentimientos con su juventud.

"Cuando tenía veinte años pasé por fases muy difíciles. Quiero decir, he luchado con la salud mental a lo largo de mi vida", dijo en una amplia entrevista.

"La depresión. Desde una edad muy temprana, cuando tenía unos 13 años. Creo que fue la presión de las carreras y la lucha en la escuela. El acoso. No tenía a nadie con quien hablar.

"Hablé con una terapeuta hace años, pero no me ayudó mucho. Hoy me gustaría encontrar a alguien.

"Aprendes cosas que te han transmitido tus padres, te das cuenta de esos patrones, de cómo reaccionas ante las cosas, de cómo puedes cambiarlas. Así que lo que podría haberme enfadado en el pasado no me enfada hoy. Soy mucho más refinado".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Hamilton señaló el momento en que se dio cuenta de que quería utilizar su posición para poner de relieve la injusticia, revelando cómo se derrumbó después de ver un vídeo del asesinato de George Floyd.

"Si sentía que había injusticias, no me sentía capaz de denunciarlas", añadió el piloto de Mercedes.

"Saltó el corcho. Me puse de rodillas y me saltaron las lágrimas. Fue una experiencia tan extraña porque no recuerdo haber llorado desde que era muy joven. Sabía que ya era suficiente, que tenía que hablar".

"Hay gente que se calla, que se siente sin voz, y yo tengo esta plataforma. Ganar campeonatos es algo increíble, pero ¿qué haces con ello? ¿Qué haces con tu tiempo en este planeta?

Ahora que es uno de los hombres más veteranos de la Fórmula 1, Hamilton tiene la facultad de rebatir cualquier irregularidad y, el pasado fin de semana en el Gran Premio de Singapur, tachó de "racistas" los comentarios que hizo a Autosport el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Al hablar abiertamente de su salud mental, Hamilton es la última estrella del deporte en normalizar lo que durante mucho tiempo ha sido un tema tabú, especialmente entre los hombres de su edad.

"Estamos muy agradecidos a Lewis Hamilton por ser tan abierto y compartir su experiencia con la depresión y el impacto que el racismo ha tenido en él durante muchos años", declaró a Autosport Joe Levenson, responsable de medios de comunicación de la organización benéfica Mind, dedicada a la salud mental.

Lewis Hamilton, del equipo Mercedes-AMG F1, saluda a los aficionados en el Parc Ferme. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Hablar claro y sin tapujos puede ayudar a normalizar las conversaciones y desafiar el estigma que tan a menudo rodea a la salud mental. En Mind, sabemos que cuando las figuras públicas hablan abiertamente sobre su salud mental, puede tener un impacto poderoso.

"Nuestra investigación ha demostrado que una de cada cinco personas ha iniciado una conversación sobre su salud mental después de escuchar a una celebridad o a alguien del ojo público compartir su experiencia."