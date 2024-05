Hamilton agradece la honestidad de Magnussen por sus "estúpidas" tácticas

Lewis Hamilton y Kevin Magnussen tuvieron algunos momentos tensos durante su lucha por el octavo puesto en el sprint.

Magnussen recibió una penalización por cortar la chicane en una vuelta, chocaron ruedas más tarde y ambos se salieron del circuito durante su lucha.

Aunque la defensa del Haas desbarató las esperanzas de Hamilton de seguir adelante, después fue claro al decir que no veía nada malo en lo que hizo Magnussen, y de hecho se alegró de que el danés hubiera reconocido que le había puesto las cosas difíciles.

"Es muy honesto por su parte. Creo que está muy bien", dijo Hamilton a Sky.

"Hemos hecho una buena carrera. Fue un poco al límite en algunos lugares, pero eso es lo que me gusta. Me encanta correr duro.

"Para mí no fue frustrante ni nada por el estilo. Obviamente, es lo que se hace para trabajar en equipo. Así que bravo".

Hamilton terminó octavo en la carrera, pero se quedó fuera de los puntos como resultado de una penalización que recibió por exceso de velocidad en el pitlane durante el primer periodo de coche de seguridad.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, sintió en última instancia que a Mercedes le faltaba ritmo en el circuito de Miami con una falta de velocidad en línea recta.

"Creo que la penalización por el exceso de velocidad en el pitlane, estas cosas pueden pasar, estos errores", dijo.

"Y en ese sentido, creo que el ritmo del coche no ha sido tan malo hoy. Por lo poco que pudimos ver allí, en cuanto a la puesta a punto está claro que tenemos que cambiar de dirección para la quali."

La falta de velocidad punta fue un factor para que George Russell tuviera un momento frustrante después de que se perdiera en la melé de la curva 1 para caer en el orden y luego se encontrara incapaz de recuperarse en el tren del DRS.

"Creo que la carrera fue increíblemente aburrida para todos", dijo. "Fue un tren de DRS.

"En F1 no puedes adelantar si no tienes DRS y, cuando todos los coches tienen DRS, no puedes adelantar.

"Hice una buena salida, estaba bastante atascado en el exterior y, obviamente, hubo un gran accidente en el interior.

"Perdí cinco o seis posiciones con los coches de detrás. Estoy seguro de que será una historia diferente mañana cuando las cosas se dispersen, pero ha sido una carrera bastante aburrida".