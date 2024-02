Pilotos hablan del caso horner: es un momento importante para la F1

El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, habló en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Bahréin de 2024, que abrirá la temporada, y al que Christian Horner viaja actualmente con el resultado de la investigación de Red Bull GmbH aún pendiente.

Varias partes interesadas en la F1 -incluyendo el titular de los derechos comerciales del campeonato y el organismo rector del automovilismo- han instado a Red Bull a establecer rápidamente el resultado, al igual que el futuro socio de motores de Red Bull, Ford.

La pregunta formulada a Hamilton, así como al piloto de McLaren Lando Norris y al de Aston Martin Fernando Alonso, que declinaron hacer comentarios, se refería específicamente a la permanencia de Horner en su puesto y a la posibilidad de hablar a título oficial en los entrenamientos de pretemporada durante la investigación.

Todo ello en el contexto de los esfuerzos generales de la F1 por mejorar la diversidad en el campeonato en los últimos años.

Preguntado por su reacción ante esta situación, Hamilton respondió: "Es difícil de responder, naturalmente.

"Creo que siempre tenemos que hacer más para intentar que el deporte y el entorno en el que la gente trabaja se sientan seguros e inclusivos.

"Y cualquier acusación debe tomarse muy en serio", indicó el piloto de Mercedes.

Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Obviamente, no sabemos todo lo que ha pasado. Pero, es necesario resolverlo, ya que se cierne sobre el deporte y será muy interesante ver cómo se trata en el futuro en términos del efecto que puede o no puede tener en el deporte en el futuro.

"Creo que es un momento muy importante para el deporte, para asegurarnos de que nos mantenemos fieles a nuestros valores".

Lando Norris, hablando antes de que Hamilton respondiera, dijo: "No tiene nada que ver con nosotros por el momento".

El piloto de McLaren añadió: "La investigación está en marcha, están pasando cosas. Y [es] algo de lo que prefiero mantenerme al margen ahora. Tan simple como eso".

El piloto de Red Bull Max Verstappen fue preguntado repetidamente sobre la situación de Horner durante la misma rueda de prensa.

Tras afirmar repetidamente que la investigación no le afecta ni a él ni al equipo Red Bull en general, Verstappen fue presionado para que dijera específicamente si apoyaba al 100% a Horner y la forma en que el británico dirige la escudería.

Eligiendo no hacerlo, respondió que "confía en el proceso".

Max Verstappen, Red Bull Racing y Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Eso es lo que está pasando ahora mismo", añadió el holandés. "Eso es lo que he mencionado con él [durante las respuestas anteriores].

"Pero además de eso, cuando hablas de rendimiento, por supuesto que es muy importante que todos se mantengan unidos".

Posteriormente, se le pidió a Verstappen que explicara lo que sabe sobre el proceso al que se ha enfrentado Horner y dado lo que podría saber si sigue confiando plenamente en su director de equipo.

"No quiero entrar en eso", dijo.

"Porque de todas formas no es mi caso y no quiero involucrarme en eso. Como equipo sí, confiamos en ese proceso y sólo tenemos que ser pacientes porque no hay necesidad de empezar a decir cosas, empezar a gritar cosas en voz alta".

"Hay que tener paciencia. Creo que lo he aprendido a lo largo de los años".

Verstappen continuó diciendo, en el contexto de la situación actual, que Horner es muy importante para el éxito actual de Red Bull, pero que no le pasaría mucho a cualquier escudería en una o dos carreras si un jefe de equipo desapareciera, ya que los cambios se producen a largo plazo en la F1.

Pero subrayó que Red Bull no está pensando en esos términos ahora mismo y que la moral del equipo es positiva.