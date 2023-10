Marko orgulloso de Verstappen tras el tricampeonato: "me sigue sorprendiendo"

Max Verstappen ni siquiera tuvo que esperar hasta el final de la carrera al sprint de Qatar para asegurarse su tercer título de Fórmula 1. La eliminación de su compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez, fue suficiente.

Naturalmente, hubo regocijo en el campamento de Red Bull después de asegurar ese tercer título, así lo hizo el asesor Helmut Marko.

"Increíble", suena orgulloso Marko en palabras a Viaplay, aunque no quedó del todo satisfecho con cómo fue la carrera al sprint, ya que Verstappen cruzó la meta en segundo lugar, por detrás de Oscar Piastri. "El coche de seguridad, por desgracia, arruinó nuestra estrategia, de lo contrario podríamos haber ido a por la victoria. Pero somos campeones del mundo, eso es lo que importa", indicó el asesor deportivo.

Con ese tercer título, Verstappen se une a Ayrton Senna, Niki Lauda, Jackie Stewart, Jack Brabham y Nelson Piquet como el último tricampeón de F1. Debutó en los entrenamientos libres de 2014 y es tricampeón del mundo en 2023. "Le conozco desde hace 10 años y siempre me sorprende, no tiene fin", admira Marko a su pupilo, que se ha convertido en un auténtico batidor de récords. "No tiene fin. Es increíble", afirma el austriaco.

El coche de Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 2º clasificado y campeón del mundo de pilotos 2023, en Parc Ferme tras la carrera Sprint. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

La gente bromeaba de antemano sobre una posible celebración tras la carrera al sprint al ganar el título. No sólo porque el domingo está previsto otro Gran Premio, sino también porque el alcohol no es barato en el emirato. ¿Seguirá habiendo fiesta en Red Bull a pesar de ello?

"Tendremos una pequeña fiesta en el hotel, pero no durará mucho porque queremos ganar la carrera de mañana. Así que tenemos que mantenernos en forma. Estaremos totalmente concentrados", concluyó entre risas.

El propio Verstappen también se mostró orgulloso de su actuación tras la carrera al sprint de esta temporada, que incluye seis carreras más, entre ellas el Gran Premio de Qatar.

"Obviamente es una sensación fantástica. Estamos teniendo un año increíble, con un montón de grandes carreras. Estoy inmensamente orgulloso y también inmensamente orgulloso del equipo. Es maravilloso formar parte de este grupo de gente. Que ahora sea triple campeón del mundo es increíble", reflexionó.

El domingo se disputará el Gran Premio de Qatar.