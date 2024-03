Max Verstappen tuvo dos carreras sólidas como una roca a sus espaldas, pero en Australia el centro de atención fue Carlos Sainz. A pesar de un intenso periodo de recuperación tras su operación de apendicitis, el piloto de Ferrari consiguió aprovechar al máximo el temprano abandono de Verstappen para ganar el Gran Premio de Australia.

Damon Hill, campeón de F1, se mostró impresionado por esta victoria, que en su opinión fue incluso más impresionante que su victoria en Singapur el año pasado. "Dadas las circunstancias y el hecho de que le han dicho que ya no es necesario [en Ferrari] después de este año, alguien podría desanimarse", dijo Hill en el podcast F1 Nation. "Pero él no es así".

"Podría haberle liberado para decir: 'Estoy aquí por mí mismo y voy a usar este Ferrari y hacer lo que quiero hacer'. Puedes decirme que pare, pero no importa porque estoy luchando por sobrevivir'", continuó Hill. "Cuando la gente está un poco abatida, puede volver a levantarse o quedarse abajo y arrastrarse. Pero él no hace eso, no es así. Mostró un gran espíritu de lucha. Se expresó maravillosamente ese fin de semana".

Sainz explicó tras su victoria que, justo antes de viajar a Australia, no esperaba correr en Melbourne. Intentó todo tipo de cosas para acelerar la recuperación y a su llegada las cosas le fueron mucho mejor al español.

"No sabíamos si podría conducir y su cara parece muy diferente", declaró Hill. "Ha perdido mucho peso. Es notable cómo lo ha hecho cuando no podía entrenar tan duro y acumular reservas."

Después de las tres primeras carreras de la temporada 2024, Charles Leclerc tiene una pequeña ventaja sobre Sainz, aunque por ello se perdió el Gran Premio de Arabia Saudí. Esto lleva a la pregunta de si Ferrari hizo bien en mostrar la puerta a Sainz para 2025 con el fin de acoger a Lewis Hamilton. Hill no se atreve a decir cuál de los dos es mejor piloto, pero ve en Sainz a un piloto decisivo.

"En Silverstone, Carlos dio instrucciones al equipo sobre estrategia y Charles era más de 'dime qué tengo que hacer' y no podía aceptar órdenes de equipo. Esas son las señales de un piloto que es capaz de digerir mucha información mientras conduce", se refiere a Sainz. "Carlos es inteligente y ha demostrado que no sólo piensa, sino que es rápido".