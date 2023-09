Hill: Hamilton hizo lo correcto al presionar a Mercedes en Japón

Lewis Hamilton confirmó su posición en el campeonato con un quinto puesto de la carrera individual por puntos, pero el siete veces campeón del mundo siguió teniendo un fin de semana bastante duro, ya que dice que sólo fue cuarto en la parrilla de Mercedes.

"Dijo durante todo el fin de semana que el coche bailaba sobre filos de cuchillo, que estaba agotado, que era difícil conducir y que lo estaba dando todo", recuerda el ex campeón del mundo a Sky Sports, Damon Hill.

Como es bien sabido, el siete veces campeón luchó bastante con George Russell y cuando el británico le adelantó, contraatacó de inmediato, y hubo otra ocasión tras la exitosa maniobra en la que sacó de la pista al joven talento en circunstancias bastante controvertidas.

"¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Quedarse detrás de George, que conducía con un neumático con el que tenía problemas? Hizo su trabajo y trabajó duro para llegar a donde está ahora", añadió Hill, que salió así en defensa de Hamilton.

Lewis Hamilton se ha mostrado bastante negativo en varias ocasiones recientemente, criticando su propio rendimiento en la calificación, mientras que sobre el coche dijo que había una gran diferencia entre él y Red Bull.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

"Es un piloto y quiere obtener los mejores resultados. Es parte de su negocio decir lo que quiere, porque por supuesto que necesita al equipo, pero al final del día es un piloto."

"Hamilton tiene todo el derecho a estar frustrado. Ha tenido que presionar al equipo para renunciar a estos coches sin sidepods. ¿Y qué pasa con el hecho de que tuvo que presionarlo? ¿Y pisar fuerte?"

"Él les hizo cambiar de dirección, pero era demasiado tarde. No es un diseñador. ¡Como competidor, no puedes discutir con un ingeniero y diseñador educado en Cambridge! Pero hay algo en ti que dice: 'Todos los demás van por ahí, nosotros vamos por aquí, pero no conseguimos resultados'".

"El instinto de piloto que hay en Lewis le dice que tiene que comunicárselo al equipo. Quizá se equivoque. Podría ser embarazoso si tira del equipo en la dirección equivocada", concluye el campeón de la temporada 1996.