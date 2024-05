Tras un giro de 180 grados sobre su futuro en la F1, Honda firmó con Aston Martin para convertirse en el socio de motores del equipo de Silverstone para la nueva normativa de unidades de potencia de la F1 en 2026.

Esto significa que, tal y como están las cosas, Honda ya no propulsará los coches conducidos por su antiguo protegido Tsunoda, que ascendió a través de las filas de su proyecto Honda Dream para conseguir un asiento con AlphaTauri, ahora RB.

En declaraciones en exclusiva a Motorsport.com, el director ejecutivo de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, dijo que la compañía está dispuesta a "seguir de cerca" a Tsunoda y espera que sea promovido a Red Bull, incluso si Honda ya no está a bordo.

"Creo que es una historia muy bonita que Tsunoda desempeñe primero un papel activo en RB y luego sea ascendido a Red Bull", dijo Watanabe.

"Aunque sea después de que nos hayamos ido, nos gustaría seguir de cerca su ascenso a los equipos punteros".

"Tsunoda se ha graduado en la escuela Honda Racing, por eso desde el punto de vista de HRC es nuestro sueño que los estudiantes de HRC puedan convertirse en pilotos de primera.

"Por eso, es realmente importante que Yuki se convierta en un piloto de élite en la Fórmula 1".

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

A la pregunta de si sería incómodo seguir a bordo como patrocinador personal de Tsunoda aunque conduzca para otro fabricante de motores, Watanabe respondió:

"No es necesariamente difícil. Tenemos que tomar una decisión al respecto y ver cuál es la situación entonces. Pero podemos apoyar a Yuki para que se convierta en un piloto de primera, sí".

Una opción aparentemente remota es que Tsunoda se traslade con Honda a Aston Martin. La escudería ha renovado recientemente el contrato de Fernando Alonso hasta 2026, pero no hay indicios de que su compañero Lance Stroll vaya a abandonar el equipo.

"Todavía no sabemos cómo será la alineación de Aston Martin", sopesa Watanabe. "Alonso ha sido confirmado, pero todavía no he oído que Stroll haya sido confirmado.

"No creo que haya cero posibilidades de que eso ocurra, así que creo que hay una posibilidad de que ocurra en este momento".

Cuando se le preguntó si Honda podría alinear al piloto de 23 años en un equipo cliente en el futuro, dijo: "Puede haber otras posibilidades en el futuro, pero ahora mismo no tenemos otros planes. En este momento, todavía no estamos en la fase de ampliar nuestro equipo cliente".

Ahora, en su cuarta temporada en la F1, Tsunoda ha impresionado al ayudar en solitario a RB a mantener la sexta posición en una apretada batalla en el mediocampo con siete puntos conseguidos.

Sin embargo, no parece que el piloto japonés vaya a ser considerado para ascender al equipo principal de Red Bull.

Con información de Ken Tanaka y Ronald Vording