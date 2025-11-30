Los horarios para el GP de Abu Dhabi de F1 2025 y dónde verlo
La última cita del calendario 2025 será en Abu Dhabi y te dejamos los horarios de televisión y opciones para disfrutarla en los diferentes territorios de Latinoamérica.
Lando Norris, McLaren MCL38, lidera a Oscar Piastri, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Pierre Gasly, Alpine A524, y el resto del pelotón en la salida.
Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
El Gran Premio de Abu Dhabi será la última cita del calendario 2025 de la Fórmula 1 con Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri peleando por el campeonato de forma matemática.
Para Franco Colapinto será el cierre de la temporada en un año complicado para Alpine.
¿Dónde ver la F1 en Argentina?
Los aficionados de Argentina pueden disfrutar de cada carrera de la Fórmula 1 a través de Disney+ Premium, además de algunas carreras en ESPN por televisión.
FOX Sports también transmite algunas carreras en vivo y otras en diferido.
¿Dónde ver la F1 en Colombia?
En Colombia, las carreras de Fórmula 1 se pueden ver principalmente a través de Disney+ Premium, que transmite la temporada completa en directo. La señal incluye análisis previos, comentarios especializados y programas complementarios dedicados al campeonato.
¿Dónde ver la F1 en Chile, Paraguay y Uruguay?
En estos territorios, las carreras de Fórmula 1 se pueden ver a través de Disney+ Premium, que transmite la temporada completa en directo. La señal incluye análisis previos, comentarios especializados y programas complementarios dedicados al campeonato.
¿Dónde ver la F1 en México?
Los fanáticos mexicanos pueden ver la Fórmula 1 a través de Sky Sports del sistema de televisión Izzi y Sky.
¿Qué es F1 TV y cómo contratarlo en Latinoamérica?
F1 TV es la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1 y está disponible en todo Latinoamérica ofreciendo tres paquetes con características muy distintas para cada tipo de aficionado con diferentes costos dependiendo la región.
F1 TV Access es la opción básica: no transmite carreras en vivo, pero permite ver repeticiones completas, resúmenes, documentales y archivos históricos, además del cronometraje y la telemetría en tiempo real.
F1 TV Pro eleva la experiencia al incluir transmisiones en vivo de todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— con opciones de cámaras a bordo, radio de equipo y telemetría avanzada. También permite personalizar la visualización, alternar pilotos y seguir cada detalle en Full HD.
Finalmente, F1 TV Premium incorpora todos los beneficios de Pro, pero añade mayor calidad de streaming, más dispositivos disponibles de forma simultánea y funciones exclusivas pensadas para quienes buscan la experiencia más completa y profesional de la F1.
Los horarios del GP de Abu Dhabi de la F1 2025
Horarios GP Abu Dhabi F1 2025
Los horarios y cómo ver la carrera del GP de Abu Dhabi 2025
|País
|
Televisora
|
Gran Premio
|
México
|
Sky Sports México
|
Domingo 7/12 07:00
|
Costa Rica
Belice
El Salvador
|
Disney+ Premium
|Domingo 7/12 07:00
|
Panamá
Colombia
Perú
Ecuador
|
Disney+ Premium
|Domingo 7/12 08:00
|
Venezuela
Bolivia
Puerto Rico
República Dominicana
|
Disney+ Premium
|Domingo 7/12 09:00
|
Argentina
|
Disney+ Premium
|Domingo 7/12 10:00
|
Uruguay
Paraguay
Chile
|
Disney+ Premium
|Domingo 7/12 10:00
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
F1 GP Qatar 2025: Ganadores y perdedores de la carrera
¿McLaren se anotó un gol en contra en el GP de Qatar de F1?
Red Bull confirma el día de anuncio de sus pilotos para la F1 2026
Norris lamenta carrera de Qatar: "Nos arriesgamos y no debimos hacerlo"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados