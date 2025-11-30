Todos los campeonatos

Previo
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Los horarios para el GP de Abu Dhabi de F1 2025 y dónde verlo

La última cita del calendario 2025 será en Abu Dhabi y te dejamos los horarios de televisión y opciones para disfrutarla en los diferentes territorios de Latinoamérica.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Lando Norris, McLaren MCL38, lidera a Oscar Piastri, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Pierre Gasly, Alpine A524, y el resto del pelotón en la salida.

Lando Norris, McLaren MCL38, lidera a Oscar Piastri, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Pierre Gasly, Alpine A524, y el resto del pelotón en la salida.

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

El Gran Premio de Abu Dhabi será la última cita del calendario 2025 de la Fórmula 1 con Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri peleando por el campeonato de forma matemática. 

Para Franco Colapinto será el cierre de la temporada en un año complicado para Alpine

¿Dónde ver la F1 en Argentina?

Los aficionados de Argentina pueden disfrutar de cada carrera de la Fórmula 1 a través de Disney+ Premium, además de algunas carreras en ESPN por televisión.

FOX Sports también transmite algunas carreras en vivo y otras en diferido.

¿Dónde ver la F1 en Colombia?

En Colombia, las carreras de Fórmula 1 se pueden ver principalmente a través de Disney+ Premium, que transmite la temporada completa en directo. La señal incluye análisis previos, comentarios especializados y programas complementarios dedicados al campeonato.

¿Dónde ver la F1 en Chile, Paraguay y Uruguay?

En estos territorios, las carreras de Fórmula 1 se pueden ver a través de Disney+ Premium, que transmite la temporada completa en directo. La señal incluye análisis previos, comentarios especializados y programas complementarios dedicados al campeonato.

¿Dónde ver la F1 en México?

Los fanáticos mexicanos pueden ver la Fórmula 1 a través de Sky Sports del sistema de televisión Izzi y Sky.

¿Qué es F1 TV y cómo contratarlo en Latinoamérica?

F1 TV es la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1 y está disponible en todo Latinoamérica ofreciendo tres paquetes con características muy distintas para cada tipo de aficionado con diferentes costos dependiendo la región.

F1 TV Access es la opción básica: no transmite carreras en vivo, pero permite ver repeticiones completas, resúmenes, documentales y archivos históricos, además del cronometraje y la telemetría en tiempo real.

F1 TV Pro eleva la experiencia al incluir transmisiones en vivo de todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— con opciones de cámaras a bordo, radio de equipo y telemetría avanzada. También permite personalizar la visualización, alternar pilotos y seguir cada detalle en Full HD.

Finalmente, F1 TV Premium incorpora todos los beneficios de Pro, pero añade mayor calidad de streaming, más dispositivos disponibles de forma simultánea y funciones exclusivas pensadas para quienes buscan la experiencia más completa y profesional de la F1.

Los horarios del GP de Abu Dhabi de la F1 2025 

Horarios GP Abu Dhabi F1 2025

Horarios GP Abu Dhabi F1 2025

Los horarios y cómo ver la carrera del GP de Abu Dhabi 2025 

País

Televisora        

Gran Premio

México Mexico

Sky Sports México

Domingo 7/12 07:00

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

El Salvador El Salvador

Disney+ Premium

 Domingo 7/12 07:00

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

Disney+ Premium

 Domingo 7/12 08:00

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

Disney+ Premium

 Domingo 7/12 09:00

Argentina Argentina

Disney+ Premium
Fox Sports Argentina

 Domingo 7/12 10:00

Uruguay Uruguay

Paraguay Paraguay

Chile Chile

Disney+ Premium

 Domingo 7/12 10:00

