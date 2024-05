Horner: accidente de Checo Pérez no cambia los tiempos para decidir renovación

Christian Horner lamentó el accidente que afectó a Checo Pérez en el arranque del Gran Premio de Mónaco 2024, pero apuntó que esta situación no alterará los planes decidir si lo renovarán o no para el 2025, aunque sí hizo un llamado a salir del bache en el que parece estar el mexicano ante el acercamiento de Ferrari y McLaren.

Horner, jefe del equipo Red Bull Racing, indicó que al ver las escenas en televisión del impacto entre el Haas de Kevin Magnussen con el coche de Sergio Pérez quedó impactado.

“Fue un accidente horrible y, por supuesto, tu corazón está en la boca en ese momento e inmediatamente se centra en la seguridad del conductor. Los coches al final se pueden arreglar. En este caso, la estructura, el halo, todo hizo su trabajo, así que fue lo más importante porque Checo Pérez salió ileso de lo que parecía un accidente desagradable”, dijo Horner a un grupo de medios dentro de los que estaba Motorsport.com.

El directivo de la escudería compartió la opinión de Checo Pérez al quedar sorprendido por ver que Kevin Magnussen no fuera investigado por los comisarios. En caso de haberse dado este panorama y recibir una sanción, el danés del equipo Haas pudo haber perdido una carrera como medida de suspensión.

“Me sorprendió que no se investigara porque fue un incidente bastante fuerte. Kevin tenía una rueda en el interior en una parte de la pista que sólo se estrecha. Uno habría esperado que retrocediera, no sólo porque destruyó la carrera de Checo y el coche. También ha destrozado la carrera de su compañero de equipo, así que no ha sido muy inteligente”.

Al ser cuestionado por Motorsport.com sobre si el bajo rendimiento en Mónaco de Checo Pérez podría influir en el tiempo de decisión sobre su renovación para 2025 con Red Bull, dado que Horner esperaba una recuperación tras un fin de semana complejo en Imola, el jefe de la escuadra dejó en claro que ellos no ven necesidad de alterar su cronograma, pero sí mandaron un mensaje de que necesitan al mexicano de forma más constante ante la lucha con Ferrari y McLaren.

“La verdad es que no (ha alterado el tiempo de decisión. Se trata más de nuestro tiempo. Tomaremos una decisión en su momento”.

“Este fin de semana ha sido bastante brutal para él. Obviamente tenemos que asegurarnos de que tenemos los dos coches ahí arriba puntuando porque no podemos descartar la amenaza de Ferrari y McLaren en ambos campeonatos. Los pilotos de ambos equipos están presionando y tomando los puntos”.