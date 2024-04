"Muy emocionante", así resumió Christian Horner a Viaplay la clasificación en el circuito de Suzuka. Max Verstappen realizó una gran primera vuelta en la Q3 para hacerse con la pole provisional, mientras que Sergio Pérez solo necesitaba encontrar algo de tiempo para saltar a la primera fila de la parrilla. El mexicano lo consiguió, aunque se le escapó la pole por sólo 66 milésimas de segundo.

"Es genial reclamar la primera fila de la parrilla", continuó Horner. "También es la mejor clasificación de Checo aquí, así que estoy muy contento de que ambos coches estén en la primera fila de la parrilla", dice el directivo quien hace una advertencia para la carrera del domingo: "Creo que podría estar más cerrado en la carrera, pero es un fantástico comienzo de fin de semana".

Para Red Bull, es un gran impulso después del Gran Premio de Australia. Verstappen se hizo con la pole allí también, pero abandonó al principio de la carrera por problemas de frenos. "Entendemos la [causa de los] problemas", asegura Horner. Lo que sí sigue siendo una incógnita para el domingo es el ritmo de carrera. La lluvia en los segundos entrenamientos libres obligó a realizar tandas más largas en la tercera práctica, pero no ofrecieron todavía muchas esperanzas a Verstappen y Pérez. "Hemos visto que el ritmo de carrera es un poco más variado aquí", señaló el jefe del equipo Red Bull. "Las condiciones de frío y cómo se comportan los neumáticos va a ser un factor más desafiante. Estoy seguro de que va a ser una carrera interesante, pero estoy contento de que mañana salgamos desde la primera fila de la parrilla."

Entre otras cosas, Verstappen y Pérez señalaron a los neumáticos tras la clasificación. Los neumáticos traseros, en particular, lo pasarán mal en el rápido y fluido circuito de Suzuka. "Los neumáticos son sensibles en este circuito con asfalto agresivo", explicó Verstappen. "Así que si quieres ir al límite, no siempre sale bien". Pérez añadió: "Especialmente en la última parte con la chicane, era fácil perder unas décimas de segundo. Conseguimos hacer [la vuelta], pero por desgracia no fue suficiente".