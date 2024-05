Por ahora, en Miami, el paddock gira en torno a una noticia y sus posibles consecuencias: la anunciada marcha de Adrian Newey de Red Bull Racing. El prestigioso diseñador será libre para unirse a otro equipo a principios de 2025. Parece una pérdida para Red Bull, aunque Christian Horner lo matizó en conversación con Sky Sports F1.

"Adrian ha tenido una gran carrera hasta ahora. Siete años en Williams, siete temporadas en McLaren y luego casi 20 años con nosotros. Nuestro equipo está en gran forma y él siente que es el momento de dar un paso atrás. Se tomará un tiempo para sí mismo y continuará trabajando en el RB17, el hipercoche que estamos desarrollando. Para él, es el momento de tomarse un descanso".

Horner: La marcha de Newey no tiene que ver con el descontento de Red Bull

Algunas fuentes insinúan que la marcha de Newey está relacionada con el malestar dentro de Red Bull y el asunto Horner, pero el jefe del equipo británico lo niega con vehemencia.

"No, en absoluto. Esto se veía venir desde hace tiempo. Hace doce meses ya hablamos del hecho de que podría querer dimitir. Así que hemos tenido tiempo de planearlo. Seguramente no hay mejor momento que ahora, cuando vemos lo bien que estamos y el rendimiento del equipo. Está dando un paso atrás -aunque todavía no va a dejar la empresa inmediatamente- mientras nosotros estamos rindiendo al máximo. Obviamente, es triste verle marchar si tenemos en cuenta el papel tan importante que ha desempeñado en nuestro equipo, pero el espectáculo continúa".

Esto último es cierto, según Horner, porque el resto del equipo técnico es suficientemente fuerte. No teme que se desinfle aún más.

"En absoluto. Nuestros jugadores clave son todos fijos. En el equipo técnico, todos tienen contratos a largo plazo. Este momento [con Newey] siempre iba a llegar algún día, así que teníamos que prepararnos para ello. La estructura que tenemos actualmente, en la que Adrian ha ayudado enormemente, por cierto, es capaz de tomar el relevo y producir grandes coches como los que tenemos actualmente."

Newey podría, por supuesto, hacer lo mismo para un Red Bull rival en el futuro, aunque Horner también le resta importancia: "Creo que primero se tomará un tiempo para sí mismo y pasará tiempo con su mujer. Tiene 65 años y todo el derecho a hacerlo. Quién sabe si después querrá empezar algo nuevo en la Fórmula 1".

"Irónicamente, Adrian ha odiado todos los cambios en el reglamento de la Fórmula 1. Se avecina un cambio único en 2026 porque se trata tanto del chasis como del motor, aunque debo decir que el panorama en la Fórmula 1 es muy diferente hoy en día con el límite presupuestario y todas las restricciones."

Sin cláusula Newey en el contrato de Verstappen

La pregunta clave asociada a la marcha de Newey es qué hará Max Verstappen en el futuro. Sin embargo, Horner recalcó en Miami que la permanencia del campeón del mundo no está ligada a la marcha del legendario diseñador.

"No, el contrato de Max siempre es confidencial, pero no hay ninguna cláusula que le vincule a Adrian. Max mantiene una buena relación con Adrian, como han hecho nuestros anteriores pilotos, pero Max entiende que ha habido mucha planificación con el equipo técnico antes de esto. La estructura no cambiará con el paso atrás que dé Adrian".

Ante los rumores de una salida de Verstappen, Horner asegura que poco puede hacer. "Se habla de eso cada semana, pero él sigue con nosotros..... Max está muy contento en el equipo", contraatacó el jefe de equipo.

"Tiene un gran grupo de ingenieros a su alrededor, está en el mejor coche de la parrilla y está en la mejor forma de su vida. No se trata de un contrato, sino de estar contento en el equipo. Esto se aplica a todos los pilotos, por cierto. Lo que se ve en este momento es un piloto que destaca en este entorno".