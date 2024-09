Horner: McLaren "nos estaba tomando el pelo" con su ritmo en Singapur

Lando Norris rodaba cómodamente un par de segundos por delante de su rival por el título , Max Verstappen, antes de que se produjera una breve discusión en la radio del equipo en la que explicó que estaba rodando a "ritmo seis".

Su muro de boxes volvió y dijo: "Ok, en ese caso nos gustaría utilizar un poco de ese ritmo para tratar de conseguir una brecha de cinco segundos a Max, si es posible, a mediados de los diez".

Norris se esforzó al máximo y, de los 2,6 segundos de ventaja que tenía al final de la octava vuelta, pasó a los cinco segundos en tres vueltas. Su ventaja sobre Verstappen en ese stint crítico fue de alrededor de un segundo por vuelta.

Red Bull no pudo ofrecer nada a cambio y, cuando Verstappen entró en boxes en la vuelta 29, el holandés estaba a 24,7 segundos del coche de cabeza.

Esa forma impresionante de Norris fue una revelación de Horner en la escala de la ventaja de McLaren.

"Sí, me estaba calentando (enojando)... aunque no debería decirlo oficialmente", dijo, bromeando sobre la polémica de las palabrotas que estalló durante el fin de semana de Singapur.

"El ritmo que tenía con ese neumático en ese momento fue cuando hemos concedido la carrera por el ritmo".

Lando Norris, McLaren MCL38, 1ª posición, toma la bandera a cuadros Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

"Obviamente, él [Norris] tocó el muro por primera vez, y luego lo tocó por segunda vez. Pero, obviamente, se han salido con la suya.

"En realidad creo que Max condujo una carrera muy fuerte. Eso era lo que teníamos, que si tenemos en cuenta dónde estábamos hace un par de semanas, creo que hemos hecho un progreso real. Pero obviamente, tenemos mucho trabajo que hacer antes de Austin".

Aunque el primer stint fue desmoralizador para Red Bull, Horner dice que el equipo se lleva algo de ánimo de lo similar que fue el ritmo de su coche y el McLaren con los neumáticos duros que los equipos cambiaron para la carrera hasta la bandera.

"En el primer stint fueron muy rápidos", dijo. "Creo que con el neumático duro parecíamos en mejor forma, pero por supuesto, la diferencia es demasiado grande para entonces, en una pista que de todos modos es muy difícil de adelantar".

El jefe de McLaren, Andrea Stella, ha revelado, sin embargo, que las diferencias entre los coches con el duro pueden no ser realmente representativas porque su escudería había dado instrucciones a Norris para que se echara atrás y llevara el coche a casa.

"Para ser justos, en la segunda parte del segundo stint, nos llamaron la atención sobre el hecho de que tan pronto como te ponías detrás de los pilotos de atrás, el coche empezaba a ser complicado", explicó.

"Así que se trataba de no tener problemas, no cometer errores, no bloquearse. Ya habíamos visto en los entrenamientos que, en cuanto te pones detrás de un coche lento, parece que algo va mal en el coche: es sólo el efecto del aire sucio".

"La atención se centró por completo en llevar el coche a casa. Le propusimos a Lando que intentara hacer la vuelta rápida, cosa que consiguió. Pero después de eso, no quisimos hablar más de vuelta rápida".