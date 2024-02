Horner espera que su investigación en Red Bull "avance lo más rápido"

El jefe de Red Bull , Christian Horner, comentó brevemente el jueves, durante la pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin, la investigación llevada a cabo sobre un supuesto comportamiento inapropiado por su parte, un tema que ha sido el foco mediático de la categoría durante las pasadas semanas.

A pesar de la investigación en curso iniciadas por la casa matriz Red Bull, Horner está presente en el paddock de Bahréin coordinando con normalidad las operaciones de pretemporada de la casa de Milton Keynes, que vio como Max Verstappen lideraba el miércoles en contraste con los problemas experimentados por Sergio Pérez el jueves.

Durante la rueda de prensa de los jefes de equipo, Horner fue preguntado mucho sobre la investigación, pero se limitó a un breve comentario.

"Estoy involucrado en un proceso que está en curso y no puedo hacer comentarios al respecto. No puedo hablar del proceso ni de sus plazos. Todos queremos que esto avance lo más rápido posible, pero no puedo hacer comentarios".

Horner pasó a hablar del RB20, el coche de Red Bull para la temporada 2024, definido por el asesor Helmut Marko como una "pequeña revolución" más que una "evolución" respecto al RB19 de 2023.

"El coche es decente, es un salto importante porque no hemos sido conservadores, debido a la falta de un túnel de viento, tenemos que centrarnos mucho en la creatividad que hemos demostrado."

Horner también comentó el rechazo de la F1 al proyecto de entrada de Andretti - Cadillac para 2025 y dio un pequeño consejo al grupo estadounidense diciéndoles que, tal vez el camino a seguir es hacer lo realizado por Audi y comprar una escudería ya existente.

"Es una decisión de la F1, ya está tomada. No significa que no puedan entrar, sólo que no como un equipo nuevo, todavía pueden cerrar un acuerdo con un equipo existente, un acuerdo comercial."