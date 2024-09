Horner y la crisis del RB20: los problemas del coche son como una bola de nieve

Los problemas del Red Bull RB20 quedaron exhibidos en su totalidad en el Gran Premio de Italia cuando ni Max Verstappen o Sergio Pérez pudieron finalizar dentro de los cinco primeros de la clasificación en una carrera donde Charles Leclerc se llevó la victoria con una estrategia de una parada, mientras los McLaren lucieron sólidos.

Luego de la competencia, Red Bull ahora es presionado por McLaren en el campeonato de constructores con 448 puntos contra los 438 de la casa de Woking, una situación que Christian Horner, jefe del equipo, admite es crítica.

“Ambos campeonatos estarán absolutamente bajo presión, seguro. Así que tenemos que cambiar la situación muy rápidamente”, dijo Horner al finalizar la carrera en Monza.

“Creo que este circuito ha expuesto las deficiencias que tenemos en el coche en comparación con el año pasado. Y creo que tenemos un problema muy claro que se ha puesto de manifiesto este fin de semana y que sabemos que tenemos que solucionar. De lo contrario, nos pondremos bajo una gran presión”.

Para el directivo del equipo esta diferencia no había existido en otras pistas porque el paquete de baja carga aerodinámica no había sido requerido. Red Bull no desarrollo un equipamiento especial para el RB20 para Monza como sí lo hicieron otros como Ferrari.

“Quizás correr con más carga aerodinámica oculte algunos de los problemas de equilibrio que tenemos. Y se puede ver que tenemos una desconexión en el equilibrio que simplemente no está funcionando. Y tan pronto como terminas en esa situación entonces eres más agresivo con los neumáticos y tratas de compensar moviendo el equilibrio, y solucionas un problema, pero creas otro”.

“Así que acabas en un círculo vicioso. En un círculo vicioso”, indicó Horner.

Verstappen incapaz de solucionar con su talento

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

A diferencia de otras carreras donde Max Verstappen superaba a Sergio Pérez por varias posiciones, Italia no fue así y el holandés apenas rescató el sexto puesto de la carrera. Para Horner, esto es una muestra más de que la situación es delicada.

“Normalmente Max es capaz de sortear este tipo de problemas. Creo que en un circuito con poca carga aerodinámica y en este tipo de circuito en particular, se ha puesto de relieve que incluso Max, con su talento, no era capaz”

“Pudimos ver destellos en la Q2 cuando consiguió un poco de equilibrio y bang, el tiempo por vuelta estaba allí. Pero, en teoría, al poner neumáticos nuevos siempre debes ser más rápido que con los viejos y nosotros fuimos más lentos”.