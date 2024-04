En medio de los nuevos comentarios del jefe de Mercedes, Toto Wolff, sobre la posibilidad de que Max Verstappen abandone Red Bull y potencialmente termine en su equipo, Horner ha emitido una respuesta contundente.

Con todas las indicaciones a Red Bull desde el campamento de Verstappen de que el triple campeón del mundo está totalmente comprometido con su contrato, Horner dice que Wolff está perdiendo el tiempo soñando que hay una posibilidad de conseguirlo.

Preguntado por las continuas insinuaciones de Wolff sobre la posible disponibilidad de Verstappen, Horner dijo a los medios: "¿Has hablado con Max sobre esto? Porque si hablas con Max, al final no se trata de trozos de papel".

"Sabemos que tiene contrato hasta finales de 2028. Se trata de cómo se siente en el equipo, la relación que tiene en el equipo y la forma en que está actuando. Y no creo que los problemas de Toto sean sus pilotos.

"Creo que probablemente tiene otros elementos en los que necesita centrarse en lugar de centrarse en pilotos que no están disponibles".

Wolff no ha ocultado que le gustaría que Verstappen fuera el sustituto de Lewis Hamilton, pero es igualmente consciente de que sus esperanzas no son fáciles por el hecho de que el coche de 2024 de su equipo no es tan competitivo en este momento.

Sin embargo, hablando en China, Wolff sugirió que factores más allá del rendimiento puro decidirían en última instancia el futuro de Verstappen.

Esto llega después de un turbulento comienzo de campaña para Red Bull, donde el futuro de Horner en el equipo ha sido objeto de especulación tras una batalla interna de poder desencadenada por una queja de una empleada sobre su comportamiento.

Wolff dijo: "Hay tantos factores que influyen en la incorporación de un piloto. Está claro que cuando se mira desde el punto de vista más racional se puede decir que es el coche más rápido en manos del piloto más rápido. Pero no creo que esta sea la única razón por la que se queda donde está.

"Para, digamos, mentes simples, esa podría ser la única razón para quedarse en el coche. Pero tal vez hay más profundidad en algunas personas que consideran otros factores también, y creo que Max tiene esa profundidad.

"En ese sentido, ¿vamos a convencerle? No creo que sea cuestión de convencerle. Creo que Max conoce el automovilismo mejor que nadie y tomará las decisiones que sean buenas para él.

"Creo que influyen varios factores, pero él es el que va a desencadenar la caída de algunas fichas de dominó. Todo el mundo está a la espera de lo que haga".

Y aunque Wolff cree que las perspectivas de Mercedes para la renovación del reglamento de 2026 harían muy atractiva a su escudería, no tiene dudas de que tiene una mano débil a la hora de vender el potencial del monoplaza del año que viene.

"Si yo fuera Max, me quedaría en Red Bull en 2025", dijo. "Pero no soy Max. Está en el coche más rápido, pero hay otros factores".

Horner creía que la continua intriga en torno al futuro de Verstappen quizás estaba siendo alimentada como una táctica de distracción por parte de Mercedes para desviar la atención de su difícil comienzo de temporada.

"No voy a entrar en eso", dijo Horner. "Creo que a veces sólo está diseñado para crear ruido.

"Avanzamos [en China] por delante de la cantidad de carreras que Mercedes ha ganado en la era moderna. Así que el equipo está en el momento correcto ¿Por qué demonios querrías dejar este equipo?

"Mercedes es el tercer equipo, por detrás de sus clientes en este momento. Así que pensaría que su tiempo [el de Wolff] estaría mejor empleado quizás centrándose en el equipo más que en el mercado de pilotos".