El nombre será el mismo. 12 años después de su marcha, Nico Hulkenberg volverá al equipo Sauber de Fórmula 1 en 2025. Sin embargo, sus circunstancias han cambiado mucho, al igual que las del equipo y el campeonato en general desde los últimos días de la era de los motores V8.

Ante la inminencia de la entrada de Audi, Hulkenberg considera que esta es la oportunidad que se le había negado injustamente en la F1. Y se la ha ganado a pulso.

El paso de Hulkenberg de Haas a Sauber para 2025 se ha estado gestando durante mucho tiempo. El pasado mes de septiembre, Hulkenberg se mostró abiertamente interesado en este traspaso, reconociendo que Audi quería un piloto alemán cuando anunció formalmente su entrada en la F1 un año antes.

El fabricante también ha estado agitándose en el mercado de pilotos de 2025, tan turbulento desde el principio por la decisión de Lewis Hamilton de unirse a Ferrari.

Esto ha agitado a otro famoso agitador en la esfera, el asesor de automovilismo de Red Bull y creador de carreras de pilotos, Helmut Marko. Pero Audi, a través del representante del equipo Sauber, Alessandro Alunni Bravi, se ha posicionado deliberadamente como "un actor en el mercado" y no como un espectador.

Quiere tener lista su alineación de pilotos para 2026 y ha hecho sus ofertas para reflejar esa posición. Al parecer, Carlos Sainz, de Ferrari, tiene una oferta lucrativa para formalizar el interés mutuo a largo plazo en el proyecto, mientras que Hulkenberg ha igualado las primeras intenciones de Audi al firmar antes.

Dado el estatus de Audi y su pedigrí en el automovilismo, se trata de un notable giro en la carrera del piloto, que en 2021 había estado a la deriva desde el año anterior y probando la IndyCar -una aventura en la que finalmente no se sintió cómodo- entre las carreras como reemplazo ante el COVID-19 para la escudería Racing Point/Aston Martin.

Hulkenberg en la parrilla del Gran Premio de China Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

El fichaje por Audi proporciona a Hulkenberg la oportunidad que creía que se le había negado.

En 2013, la anterior temporada de F1 de Hulkenberg con Sauber contó con varias actuaciones impresionantes en máquinas con motor Ferrari, donde sus pilotajes en Monza, Corea, Suzuka y Austin fueron los más destacados. En Corea, mantuvo a raya a Fernando Alonso y Hamilton.

Además, su pole de debutante en Brasil en 2010 con Williams y su carrera en cabeza con Force India en el mismo circuito dos años después aún están frescas en la memoria. Por ello, en 2013 se le relacionó repetidamente con un posterior fichaje por Ferrari, y su incorporación a Sauber se veía como una preparación para ese cambio.

Pero nunca llegó, ni en la Scuderia ni en ningún otro sitio. El cambio a los V6 turbo híbridos puso una nueva prima en el peso del piloto y Hulkenberg, de 1,90 m, sintió que esto iba en su contra.

Audi, dirigida por Andreas Seidl, que dirigió la escuadra de Porsche LMP1 en la que Hulkenberg ganó las 24 Horas de Le Mans en 2015 en su debut ese año, sabe lo que se trae entre manos

"Nunca he tenido una respuesta en la que [los equipos] dijeran: 'Lo siento, no - te rechazamos porque eres demasiado alto'", dijo Hulkenberg en una entrevista con medios selectos, incluido Motorsport.com, en el Gran Premio de Bélgica 2023.

"Probablemente no me lo dirían directamente a la cara. Pero estoy bastante seguro de que, sí, ha dificultado alguna que otra oportunidad y ocasión de dar el salto a un coche superior. Problemas de embalaje, menos espacio, más peso [fueron las razones citadas], lo cual no es lo correcto en este negocio".

Hablaba en el pequeño y comparativamente espartano motorhome de Haas aquel empapado día en Spa.

El alemán regresa a Sauber tras haber corrido para el equipo en 2013. Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

La escudería estadounidense y su entonces director de equipo Guenther Steiner dieron a Hulkenberg una revitalización de la F1 en 2023. Haas necesitaba un piloto más fiable que el propenso a los accidentes Mick Schumacher y Hulkenberg había acosado a Steiner con llamadas e incluso presentaciones de datos sobre lo que todavía podía ofrecer como piloto.

No tardó en demostrarlo. Su séptimo puesto en el GP de Australia, que podría haber sido un podio si los comisarios hubieran dictaminado lo contrario sobre el caótico final de ese evento, convenció a Steiner para activar la opción en el contrato inicial de Hulkenberg de un año más otro de opción para 2024. Esto fue incluso antes de que Hulkenberg protagonizara una clasificación regular el año pasado, antes de retroceder inevitablemente en medio del enorme problema de desgaste de los neumáticos del VF-23 en carrera.

Esa buena forma ha continuado este año, con Hulkenberg aventajando a su compañero de equipo Kevin Magnussen por 2-0 en la Q3 en las cinco primeras rondas y por cuatro puntos a uno en la clasificación de pilotos.

Audi, dirigido por Andreas Seidl, que dirigió el equipo Porsche LMP1 en el que Hulkenberg ganó las 24 Horas de Le Mans en 2015, sabe lo que se trae entre manos. Sigue habiendo algún que otro error imprudente, como la maniobra con Hamilton en Interlagos 2012 -piensa en su metedura de pata en la salida del GP de Catar-, pero en general Hulkenberg siente que es el mismo piloto que era cuando terminó su etapa en Renault en 2019. Simplemente se siente mucho más en forma estos días.

A sus 38 años, en agosto del año que viene, habrá quien diga que esta llamada está bloqueando un asiento para una joven promesa del automovilismo.

Pero la realidad es que facilita a Haas el fichaje ahora de Ollie Bearman para 2024. Se entiende que al equipo le gustaría hacerlo si Bearman puede mantener las impresionantes actuaciones que mostró en Jeddah en sus próximas apariciones en las FP1 y en las rondas restantes de Fórmula 2 este año.

Andrea Kimi Antonelli, el otro joven piloto favorito para ascender a la F1 en 2025, nunca fue un aspirante para Sauber/Audi, dada su vinculación con Mercedes.

Luego está cómo Hulkenberg está ofreciendo el tipo de resultados que un pez gordo como George Russell estaba asegurando en la parte trasera de la parrilla para Williams en 2019-2021 - así que no es como si los fans se estuvieran perdiendo en ese frente.

Los movimientos en el mercado de pilotos han abierto una oportunidad para que Oliver Bearman dé el paso a la F1 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Por supuesto, a la gente le gustan los cambios. Pero la falta de promoción F2-F1 en los últimos dos años refleja tanto la debilidad comparativa de los recientes campos de la categoría junior y que los equipos de F1 simplemente no toman las decisiones más empapadas de emoción que los forasteros pueden desear.

La experiencia de Hulkenberg es obvia para Audi. Dice que quiere que esté "estrechamente involucrado en el desarrollo del primer coche de F1 de Audi para 2026" - a través del comunicado de prensa de Sauber anunciando su fichaje.

Esta evolución complica las cosas para dos pilotos de F1: Valtteri Bottas y Zhou Guanyu. Cada vez está más claro que el equipo con sede en Suiza quiere una alineación totalmente nueva para la primera temporada de F1 de Audi, dadas las opciones que ya ha tomado Hulkenberg y sobre las que ahora está deliberando Sainz.

El fichaje de Hulkenberg por Audi complica el panorama del mercado de pilotos

Si Sainz consigue la oportunidad que desea en otro lugar de la parrilla -muy probablemente en Red Bull, dada la competitividad y la duración del contrato que podría ofrecer, incluso si no está dispuesto a ofrecer un salario tan alto para Sainz como Audi- Sauber tiene una alternativa muy útil en cualquiera de los dos titulares.

Zhou tiene el atractivo del mercado chino, donde Audi quiere vender más coches de calle. Esto, en teoría, dejaría a Bottas buscando prolongar su carrera en la F1 en Alpine o volver a Williams.

En este caso, el traspaso de Hulkenberg a Audi complica el panorama, ya que Autosport ha sugerido que Williams podría ser un punto de partida para Antonelli. Eso hace que sea más probable que todas las partes en torno a estos posibles acuerdos puedan ahora esperar más tiempo para ver dónde caen las piezas, incluso si otras caen en otros lugares.

En cuanto a los resultados, tanto Bottas como Zhou han sido en general decepcionantes estos dos últimos años. Esto se refleja más en el 10 veces ganador de un gran premio, que podría tener un salario significativo cuando se incorpore desde Mercedes para 2022 y podría ser un candidato para reemplazar a Magnussen en Haas, pero también más en el lugar actual de Sauber en el orden jerárquico de la F1.

Audi aspira a convertirse en un "gran" equipo de F1 en 2026. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Esto supone una gran presión para Audi y su proyecto de motor a partir de 2026.

Su estatus de OEM, 13 victorias en Le Mans, dos coronas del Mundial de Rallyes, el título de equipos FE 2017-2018 y los éxitos en el Rally Dakar 2024 significan que debe ser considerado un "gran" equipo de F1. Y eso a pesar de que su iteración actual está atrapada en el pelotón de los cinco últimos que lucha por sumar puntos con regularidad.

Sauber también ha sufrido humillaciones en las paradas en boxes esta temporada y dos casos en los que sus alerones delanteros mejorados se rompieron sin que los pilotos los golpearan contra otros coches o muros (en el caso de Zhou en la clasificación de Australia y mientras adelantaba a Kevin Magnussen la última vez en China).

Sin embargo, dado que ambos aspectos se implementaron para mejorar el rendimiento, las intenciones son gratamente positivas.

Audi necesita ahora ofrecer un equipo líder en su clase, pero también tiempo y recursos para que su ingeniería esté en condiciones de triunfar en la F1. Esto puede llevar mucho tiempo, como descubrió Mercedes cuando compró Brawn en 2009, que ganó el título, y como nunca descubrió Toyota media década antes.

La marca alemana tuvo un éxito bastante instantáneo en Le Mans y en FE, donde finalmente se retiró sorprendentemente rápido. Puede que no sea capaz de replicar esto en la F1, pero las recompensas, si se proporciona suficiente paciencia y recursos en torno al talento de pilotaje adecuado, son mucho mayores en general esta vez.