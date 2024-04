Fernando Alonso fue sancionado con un drive-through posterior a la carrera, que se convirtió en una penalización de 20 segundos, por la forma en que frenó frente a George Russell mientras luchaban por la sexta plaza.

Los comisarios de carrera de la FIA consideraron que Alonso había conducido de forma "potencialmente" peligrosa al frenar 100 metros antes de lo normal, lo que creen que contribuyó a que Russell perdiera el control detrás de él y estrellara su Mercedes fuera de carrera.

Aunque la forma en que Alonso fue sancionado sorprendió a mucha gente, Nico Hulkenberg cree que el piloto de Aston Martin se equivocó al conducir de la forma en que lo hizo.

Preguntado por Motorsport.com sobre su opinión acerca del incidente antes del GP de Japón, Hulkenberg dijo: "Mi opinión personal, cuando lo vi todo, no me impresionó mucho la táctica de Fernando allí para ser honesto.

"Melbourne, después de todo, es una especie de circuito urbano. Es bastante estrecho, nos acercamos a la curva con 260-270km/h, y es una salida ciega. Y si, por la razón que sea, el sistema de banderas o alguien llega tarde, y uno de nosotros hubiera golpeado a George, creo que el resultado y la forma en que se produjo también podría haber sido muy diferente.

"Así que creo que aunque esa táctica es bastante común en la F1, en esa curva en particular, con esa velocidad, con una salida ciega, creo que es la curva equivocada para hacerlo - y produjo una situación bastante peligrosa".

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Aunque Hulkenberg es consciente de las tácticas defensivas que deben hacer los pilotos, cree que es necesario reflexionar sobre dónde se hacen esos movimientos, ya que dijo que la configuración de la curva 6 potencialmente necesitaba ser revisada.

"Como he dicho, creo que es el rango de velocidad equivocado en la curva equivocada", dijo. "También creo que el cambio [de velocidad], la deceleración, fue un delta bastante grande. Así que sí, es fácil reaccionar de forma exagerada y perder la parte trasera del coche, como le pasó a George.

"Obviamente hemos visto esa curva el año pasado, también con Alex [Albon] que se estrelló allí, un impacto con esa barrera devuelve el coche al circuito.

"Estoy seguro de que tenemos que mirar eso y cambiar algo allí para el futuro, porque eso no es realmente bueno cuando llegas a la curva, y tienes un coche en medio de la pista".

Hulkenberg espera que el incidente de Alonso se discuta en la reunión informativa de pilotos de F1 del viernes por la noche en Japón, ya que cuestionó la coherencia de los comentarios realizados.

"Lo que tampoco entiendo es que justo después, por la radio, él estaba hablando de problemas con el acelerador - como acelerador atascado, o no atascado", añadió Hulkenberg. "Pero luego, más tarde, él ya no hablaba de ello.

"Sólo habla de que es el procedimiento estándar y la táctica. Así que eso no concuerda y parece que ha cambiado de opinión, ahí. Pero como he dicho, no me impresionó mucho personalmente".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, habla con los medios de comunicación Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso expresó su decepción tras el GP de Australia por la forma en la que fue sancionado por su pilotaje.

"Quería maximizar mi velocidad de salida de la curva 6 para defenderme de él (Russell)", dijo. "Eso es lo que haría cualquier piloto de carreras, y no sentí que fuera peligroso.

"Es decepcionante recibir una penalización de los comisarios por una carrera dura pero justa. Aún así, me alegro de que George esté bien. No fue agradable ver su coche en medio de la pista".