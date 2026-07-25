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Previo
Fórmula 1 GP de Hungría

F1 GP Hungría 2026: Horarios, canales y cómo ver la carrera

Descubre cómo seguir la carrera del Gran Premio de Hungría de la F1 2026 con la lucha por el campeonato y la presencia de Franco Colapinto y Sergio Pérez.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La carrera de Hungría marcará el final de la primera mitad de la temporada 2026, una carrera en donde la parrilla de salida es crítica para la posición final de la carrera dada la complejidad de los adelantamientos. 

Los Mercedes no parten como los favoritos luego de que Andrea Kimi Antonelli apenas logró la cuarta posición para la parrilla, esto mientras que George Russell tuvo dificultades técnicas y se colocó en séptimo con su monoplaza quedándose detenido en el circuito en los minutos finales. 

Lando Norris se llevó la pole position seguido por los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. 

Más de la F1:

Horarios del GP de Hungría de F1 2026: carrera

Carrera GP de Bélgica F1 2026 - Domingo 26 de julio de 2026 

  • México: 7:00h
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:00h
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:00h
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 9:00h
  • Argentina: 10:00h
  • Uruguay/Paraguay: 10:00h

¿Cómo ver el GP de Hungría de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Más de la F1 :

Resultados de las prácticas y clasificación del GP de Hungría de la F1 2026

Práctica Libre 1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

1'19.075

   S 199.451
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 25

+0.484

1'19.559

 0.484 S 198.237
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+0.543

1'19.618

 0.059 S 198.090
4 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 25

+0.922

1'19.997

 0.379 S 197.152
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21

+0.991

1'20.066

 0.069 S 196.982
6 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+1.285

1'20.360

 0.294 S 196.261
7 Denmark F. Vesti Mercedes 72 Mercedes Mercedes 24

+1.392

1'20.467

 0.107 S 196.000
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 29

+1.548

1'20.623

 0.156 S 195.621
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 28

+1.685

1'20.760

 0.137 S 195.289
10 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 28

+1.791

1'20.866

 0.106 S 195.033
11 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 26

+1.949

1'21.024

 0.158 S 194.653
12 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 24

+1.976

1'21.051

 0.027 S 194.588
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 20

+2.475

1'21.550

 0.499 S 193.397
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 29

+2.629

1'21.704

 0.154 S 193.033
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 28

+2.744

1'21.819

 0.115 S 192.762
16
L. Fornaroli McLaren
 67 McLaren Mercedes 29

+2.815

1'21.890

 0.071 M 192.594
17 Japan R. Hirakawa Haas F1 50 Haas Ferrari 25

+2.926

1'22.001

 0.111 S 192.334
18 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 22

+3.014

1'22.089

 0.088 S 192.128
19
P. Aron Audi
 61 Audi Audi 28

+3.093

1'22.168

 0.079 S 191.943
20 United States C. Herta Cadillac 25 Cadillac Ferrari 28

+4.043

1'23.118

 0.950 S 189.749
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 11

+4.396

1'23.471

 0.353 H 188.947
22 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 23

+4.659

1'23.734

 0.263 M 188.353
Ver los resultados completos

Práctica Libre 2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

1'18.729

   S 200.327
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 30

+0.148

1'18.877

 0.148 S 199.951
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 30

+0.499

1'19.228

 0.351 S 199.065
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 27

+0.692

1'19.421

 0.193 S 198.582
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.933

1'19.662

 0.241 S 197.981
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 20

+1.071

1'19.800

 0.138 S 197.639
7 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 29

+1.312

1'20.041

 0.241 S 197.044
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 28

+1.372

1'20.101

 0.060 S 196.896
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 30

+1.396

1'20.125

 0.024 S 196.837
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 29

+1.524

1'20.253

 0.128 S 196.523
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 27

+1.745

1'20.474

 0.221 S 195.983
12 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 26

+1.828

1'20.557

 0.083 S 195.781
13 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 30

+1.964

1'20.693

 0.136 M 195.451
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 24

+2.087

1'20.816

 0.123 S 195.154
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 28

+2.221

1'20.950

 0.134 S 194.831
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 33

+2.244

1'20.973

 0.023 S 194.776
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.697

1'21.426

 0.453 S 193.692
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 31

+2.713

1'21.442

 0.016 S 193.654
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 24

+2.990

1'21.719

 0.277 S 192.997
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 28

+3.063

1'21.792

 0.073 S 192.825
21 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 11

+3.802

1'22.531

 0.739 M 191.099
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 0

 

      
Ver los resultados completos

Práctica Libre 3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

1'17.939

   S 202.358
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.117

1'18.056

 0.117 S 202.054
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.129

1'18.068

 0.012 S 202.023
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.352

1'18.291

 0.223 S 201.448
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.499

1'18.438

 0.147 S 201.070
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.602

1'18.541

 0.103 S 200.807
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 14

+0.717

1'18.656

 0.115 S 200.513
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 17

+1.004

1'18.943

 0.287 S 199.784
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 23

+1.149

1'19.088

 0.145 S 199.418
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 24

+1.221

1'19.160

 0.072 S 199.236
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 22

+1.399

1'19.338

 0.178 S 198.789
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+1.784

1'19.723

 0.385 S 197.829
13 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 6

+1.956

1'19.895

 0.172 S 197.404
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 30

+2.116

1'20.055

 0.160 S 197.009
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 18

+2.356

1'20.295

 0.240 S 196.420
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 14

+2.373

1'20.312

 0.017 S 196.379
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 17

+2.454

1'20.393

 0.081 S 196.181
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 20

+2.994

1'20.933

 0.540 S 194.872
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 15

+3.360

1'21.299

 0.366 S 193.995
20 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 17

+3.467

1'21.406

 0.107 S 193.740
21 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 13

+3.574

1'21.513

 0.107 S 193.485
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 1

 

      
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Clasificación

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 16

1'17.207

   S 204.276
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.012

1'17.219

 0.012 S 204.245
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.238

1'17.445

 0.226 S 203.649
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.272

1'17.479

 0.034 S 203.559
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.477

1'17.684

 0.205 S 203.022
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 18

+0.518

1'17.725

 0.041 S 202.915
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+0.553

1'17.760

 0.035 S 202.824
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 14

+0.649

1'17.856

 0.096 S 202.573
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 18

+1.074

1'18.281

 0.425 S 201.474
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 18

+1.479

1'18.686

 0.405 S 200.437
11 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 12

+1.558

1'18.765

 0.079 S 200.236
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.637

1'18.844

 0.079 S 200.035
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.820

1'19.027

 0.183 S 199.572
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 11

+1.898

1'19.105

 0.078 S 199.375
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 12

+2.527

1'19.734

 0.629 S 197.802
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 15

+2.601

1'19.808

 0.074 S 197.619
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+3.026

1'20.233

 0.425 S 196.572
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+3.414

1'20.621

 0.388 S 195.626
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+3.451

1'20.658

 0.037 S 195.536
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 8

+3.452

1'20.659

 0.001 S 195.534
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 10

+3.679

1'20.886

 0.227 S 194.985
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+4.115

1'21.322

 0.436 S 193.940
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