La F1 informa una reducción del 35% de CO2 rumbo al objetivo de cero emisiones netas para 2030

La Formula 1 dice que redujo sus emisiones de carbono en un 12% en 2025, manteniéndose en camino de lograr una reducción del 50% para 2030.

La F1 se fijó el objetivo de alcanzar las "cero emisiones netas" para 2030, algo que, según afirma, se logrará mediante una reducción del 50% de sus propias emisiones en comparación con los niveles de 2018. Para las emisiones inevitables restantes que conlleva la organización de un exigente calendario de 24 carreras, el campeonato recurrirá a lo que denomina un "programa de compensación creíble".

En su último informe, que fue verificado por la empresa de contabilidad de carbono Normative, las operaciones de la F1 tanto en las fábricas, como alrededor de los circuitos y los extensos desplazamientos entre ambos emitieron 148,805 tco2e (toneladas de dióxido de carbono equivalente), lo que supone una reducción del 11.8% en comparación con la cifra de 2024 de 168,720.

En comparación con la cifra base de 228,793 tco2e de 2018, la F1 ha reducido sus emisiones en un 35% durante los últimos ocho años, manteniéndose en camino de reducirlas a la mitad durante los próximos cuatro años para 2030.

Los mayores avances se encontraron en las diversas fábricas e instalaciones operadas por la dirección de la F1 y sus equipos a medida que hicieron la transición a fuentes de energía renovable.

La F1 también ha estado reduciendo sus emisiones de viaje al aumentar sus inversiones en combustible sostenible de aviación y en más operaciones remotas, reduciendo la cantidad de carga enviada a cada carrera. Cada vez más equipos también han cambiado a combustible sostenible en sus camiones, mientras que la F1 comenzó a invertir en combustible marítimo sostenible para su carga por mar.

Tras las pruebas en el Gran Premio de Austria de 2023, la F1 ha implementado ahora energía renovable en todas las carreras europeas para sus operaciones de paddock, utilizando una combinación de solar y HVO (aceite vegetal hidrotratado).

Mercedes ha incorporado el Mercedes-Benz eActros 600 totalmente eléctrico para la temporada europea 2026, complementando una flota más amplia de camiones impulsados por biocombustible HVO100. Photo by: Mercedes

En el futuro, la FOM irá aún más lejos al ubicar más equipos en centros regionales en lugar de transportarlos de ida y vuelta desde el Reino Unido por vía aérea, y se espera que el 50% del actual material de retransmisión y carga relacionada de Formula 1 deje de transportarse por aire para 2030. Para 2026 y más allá, también se espera que emparejar las carreras de Montreal y Miami genere ahorros adicionales.

“La sostenibilidad sustenta cada decisión que tomamos", Ellen Jones, directora de ESG en Formula 1. "Al duplicar la inversión del deporte en combustible sostenible de aviación (SAF), realizar nuestra primera inversión en combustible marítimo sostenible y seguir trabajando estrechamente con promotores, equipos y socios, estamos impulsando nuevas reducciones de emisiones mientras aceleramos la adopción de las últimas tecnologías.

"Estas acciones demuestran nuestra determinación continua de liderar mediante la innovación sostenible. A medida que avanzamos hacia nuestro objetivo de cero emisiones netas para 2030, el Future Race Operations Programme logrará nuevas reducciones significativas en los próximos años, junto con el impacto total de la racionalización del calendario, que entrará en vigor a partir de la temporada 2026.

"Juntas, estas iniciativas muestran que las operaciones sostenibles no solo son posibles a escala global, sino que pueden llevarse a cabo sin comprometer el rendimiento, la ambición ni el espectáculo que definen a la Formula 1.”