El Departamento de Cumplimiento de la FIA investigó las acusaciones de un denunciante, quien afirmó que el presidente Mohammed Ben Sulayem intentó influir en el arbitraje del Gran Premio de Arabia Saudí de 2023 y retrasar la homologación del circuito de Las Vegas.

La FIA declaró que "no había pruebas que corroborasen" las acusaciones, al tiempo que "apreciaba enormemente" la "completa cooperación, transparencia y cumplimiento" de Ben Sulayem.

Antes del GP de Australia de este fin de semana, la directora general de la Academia de F1, Susie Wolff, confirmó que había presentado personalmente una denuncia penal ante los tribunales franceses contra la FIA después de que ésta empezara a investigar un posible conflicto de intereses entre ella y su marido, Toto.

Supuestamente, los jefes de equipos rivales de F1 se quejaron de que entre ellos se compartía información confidencial. Pero todos los equipos lo negaron y salieron en su apoyo.

La FIA es también el canal a través del cual una empleada de Red Bull ha presentado una queja oficial contra Christian Horner.

Con este telón de fondo, el jefe de Ferrari F1, Fred Vasseur, dice que no hay otra opción que confiar en la FIA. Dijo: "No creo que tengamos otra opción que confiar.

"No sabemos quién es el denunciante; no sabemos cuál era el objetivo del denunciante. No nos pidan que opinemos al final. Tenemos que confiar en el sistema".

También sugirió que los aficionados a la F1 tenían poco interés en la gestión de los últimos acontecimientos por parte de la FIA y que, en cambio, eran los medios de comunicación los responsables de mantener las acusaciones en los titulares.

Preguntado por Motorsport.com sobre los incidentes, el director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, subrayó la necesidad de "total transparencia" por parte del organismo rector.

"Todos los temas que han salido a la luz en los últimos tiempos son situaciones muy graves", dijo. "Vivimos en 2024, no en 1984, lo que significa transparencia total".

"Las tres situaciones son diferentes, pero todas muy graves. Tenemos que asegurarnos de que las cosas se hacen de forma transparente y verdaderamente independiente. Creo que todo el mundo debería dar la bienvenida a la transparencia".

Sin embargo, Peter Bayer, director ejecutivo de RB y antiguo director ejecutivo de F1 en la FIA, advirtió que algunos elementos debían permanecer discretos para que los denunciantes siguieran sintiéndose autorizados a denunciar.

Bayer aclaró: "La FIA es capaz de hacerlo, porque hay personas elegidas que desempeñan funciones y un comité de ética independiente. Desde que yo estaba allí, hemos creado la figura del Compliance Officer y líneas directas de denuncia de irregularidades".

"Vemos que el deporte ha crecido enormemente en muy poco tiempo. Mucha gente pide transparencia.

"Supongo que tendremos que tratar de entender dónde podemos tener transparencia, porque cuando se trata de temas individuales o de quejas que llegan a través de una línea directa de denuncia de irregularidades, hay que asegurarse de que haya absoluta garantía y protección de las personas que denuncian.

"Cuando se trata de contratos de trabajo, en ningún lugar del planeta deben compartirse con nadie. Así que es difícil. Pero como deporte, tenemos que aprender y crecer a través de estos procesos y esperamos poder volver y centrarnos en las carreras...".

"Tenemos que tener confianza en la organización. Es lo mismo cuando tenemos una decisión de los comisarios u otra. A veces puede que no nos gusten las decisiones, pero en última instancia, tenemos que estar contentos con el proceso".