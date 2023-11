Button buscó asiento en Red Bull antes de confiar en Brawn GP

Brawn - La historia imposible de la F1, una serie documental sobre el año 2009 de Brawn GP en el Campeonato del Mundo, se estrenará el próximo miércoles en Disney+, y verá a Ross Brawn y Jenson Button en los medios de comunicación más que nunca.

El campeón del mundo de 2009 también dijo que no estaba nada seguro de que Brawn GP fuera a ser un éxito y cree que si otra persona hubiera comprado el equipo probablemente no habría funcionado, razón por la que "llamó a la puerta" de Red Bull antes de la temporada 2009:

"No creía que fuera a ser un éxito. Intentaba salir de la situación porque el equipo no parecía que fuera a formarse realmente. Así que hablé con varias personas y mi mánager habló con Christian Horner sobre un posible asiento en su equipo o en el equipo junior".

"Pero me dijo que no había ningún asiento disponible y yo dije vale, vamos a dar lo mejor de nosotros aquí. Había algunas personas que habrían estado interesadas en el equipo, pero no creo que hubiera funcionado con ellos."

"¡Entonces llegó Ross y compró el equipo por 1 libra! Su liderazgo jugó un gran papel para que funcionara tan bien", dijo Button en This Morning.

¿Qué es Brawn - La historia imposible de la F1?

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images Jenson Button, Brawn GP BGP001 Mercedes

El documental es narrado y cuenta con la participación del actor Keanu Reeves y explica la historia de cómo Honda vendió su equipo de Fórmula 1 a Ross Brawn, quien había sido parte de los éxitos de Ferrari con Michael Schumacher.

Brawn intentó convencer a Honda de mantenerse en la F1 señalando que el coche del año próximo, 2009, sería contendiente por el cetro, pero la marca japonesa decidió irse. Ante esto, el ingeniero tomó los motores Mercedes para su coche con el que logró el campeonato de la máxima categoría con Rubens Barrichello como segundo piloto.