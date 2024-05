Dos meses después de hacer comentarios que, en el contexto de la época, echaron leña al fuego del asunto Horner, Jos Verstappen persiste. Y el holandés, padre del tricampeón del mundo Max Verstappen, siente sin duda que la sucesión de acontecimientos empieza a darle la razón, a pesar de que había advertido contra un equipo en riesgo "de desgarrarse a sí mismo".

El miércoles, Red Bull hizo oficial que Adrian Newey dejará definitivamente el equipo a principios de 2025, a petición propia. Se pone así fin a una era para el británico, que ha sido director técnico del equipo con sede en Milton Keynes casi desde los primeros días de su participación en la Fórmula 1, hace casi 20 años. Esta sonada marcha vuelve a poner sobre el tapete las intensas tensiones internas que han sacudido al equipo desde principios de año.

En las próximas horas, cuando la F1 se reúna en Miami, la noticia será inevitablemente comentada, dadas las implicaciones que puede tener para el futuro de Red Bull, del propio Adrian Newey o incluso de Max Verstappen. Mientras tanto, es el padre del holandés quien ya ha reaccionado, dejando claro que la decisión tomada por el responsable técnico de Milton Keynes hace girar el viento en la dirección equivocada.

"El equipo corre peligro de desmoronarse", ha vuelto a advertir en las columnas del medio holandés De Telegraaf. "Es lo que me temía a principios de año. Para la paz interna, es importante que las personas clave permanezcan a bordo. Hoy no es el caso. Newey se va y, a principios de año, también parecía que Helmut [Marko] iba a ser despedido. No es algo bueno para el futuro".

Jos Verstappen se refería a la amenaza de suspensión que pendió durante un tiempo sobre la cabeza del asesor especial de Red Bull, Helmut Marko, antes de que la situación se aclarara en una reunión con la dirección austriaca de la empresa. Fue en ese momento de incertidumbre cuando Max Verstappen subió al podio de una forma tan inesperada como clara, asegurando a todos que su futuro en Red Bull estaba claramente ligado al de su mentor, a pesar de que su contrato se extiende hasta 2028.

Más tarde, Jos Verstappen admitió la idea de que Christian Horner siguiera al frente del equipo al final, pero consideró que era "algo malo".

El jueves, en el paddock de Miami, Max Verstappen se reunirá con la prensa por primera vez tras el anuncio de la marcha de Adrian Newey, y su reacción será inevitablemente muy esperada.