Komatsu: Haas quiere invertir en el equipo de F1 si no se malgasta el dinero

Tras cuatro temporadas sin podios, en las que Haas sólo sumó 52 puntos en total, Guenther Steiner, director del equipo, y Simone Resta, director técnico, abandonaron la escudería el pasado invierno. El primero fue sustituido por el ex director de ingeniería de pista Komatsu, mientras que el puesto del segundo fue ocupado por Andrea de Zordo, que solía ser el ingeniero jefe del equipo.

Estas decisiones se tomaron en medio de la frustración del fundador y propietario del equipo, Gene Haas, por la última mala racha de resultados, mientras que el jefe saliente, Steiner, lamentaba la falta de inversión.

Aunque estos acontecimientos arrojan dudas sobre el futuro del equipo, Komatsu afirma que Gene Haas ha reafirmado su compromiso y sigue deseando invertir en el equipo, con un nuevo motorhome en camino, mientras que la escudería también está contratando a nuevos miembros.

"Me nombraron oficialmente el 10 de enero, ¿no? El mensaje de Gene desde el primer día fue absolutamente claro: dijo que tiene dinero, que está dispuesto a invertirlo", declaró el japonés. "Pero tenemos que demostrarle que podemos utilizar el dinero de forma responsable, eficiente.

"No quiere ver el despilfarro. Por algo es multimillonario, ¿no? No le gusta malgastar el dinero, ¿verdad?

"Así que cuando lo miré, entonces hay tantas áreas que podemos mejorar. Por eso no me preocupó demasiado su mensaje inicial: 'Venga, chicos, tienen que demostrarme que utilizan mi dinero de forma responsable, llegar a una determinada posición y entonces me planteo la inversión'.

"Pero sé a ciencia cierta que invertirá de verdad cuando lleguemos a esa fase. Y ya ha encargado un motorhome nuevo para el año que viene, que no es una inversión pequeña. Así que lo estamos haciendo".

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Gene Haas, Propietario y Fundador, Haas F1 Team Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Y también ahora estamos reclutando razonablemente - de nuestro tamaño de personas, una parte decente de las nuevas contrataciones está aprobada. Así que sí, Gene está poniendo en práctica lo que me dijo. Así que no me preocupa que no vaya a invertir. Invertirá. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es utilizar su dinero de forma responsable".

Komatsu añadió que "sólo intentaba recuperar la confianza [de Haas]". También aclaró que la inversión en un nuevo motorhome se había acordado antes del alentador inicio de la temporada 2024, señal de que el compromiso de Gene no había flaqueado.

Haas, que actualmente ocupa la séptima posición en el campeonato de constructores, luchará sin embargo por mantener ese nivel frente a equipos de la talla de RB, Williams, Sauber y Alpine.

Komatsu afirmó que el equipo estadounidense se verá "absolutamente" superado en la carrera de mejoras y que se centrará en introducir rápidamente piezas de calidad en lugar de en la cantidad, a la espera de que se incorporen nuevas contrataciones a finales de año.

"Incluso si aumentamos el número de personas en este momento, ya sabes, antes de que la gente se uniera, van a pasar otros seis meses, ¿verdad?", dijo. "Así que realmente sólo nos centramos en las cosas que podemos controlar, que es lo que tenemos.

"¿Cómo podemos hacerlo de la forma más eficiente? Y luego intentamos, digamos, definir las actualizaciones de forma que podamos traerlas pronto, más pronto que tarde".