La misma historia, el mismo lugar, el mismo bar, diría Max Pezzali. Haas TGR F1 vuelve a sus fundamentos, las piedras angulares desde las que partir en la temporada 2026, que presenta una nueva normativa técnica y, en consecuencia, nuevos motores y nuevas unidades de potencia.

Esteban Ocon y Oliver Bearman son las puntas de lanza de un equipo que quedó noveno en el Campeonato Mundial de Constructores de 2025, pero que tiene la ambición de remontar tras haber recibido un mayor apoyo de Toyota Gazoo Racing en los últimos meses.

Haas espera mucho de sus pilotos, pero si Bearman ha tenido una buena temporada a pesar de su falta de experiencia, Esteban Ocon no ha hecho lo mismo. Ayao Komatsu, director del equipo Haas, no se ha andado con rodeos a la hora de expresar sus impresiones sobre los resultados del francés, ex piloto de Renault y Alpine.

"Si nos fijamos únicamente en los resultados deportivos, sin entrar en detalles, está claro que nadie está satisfecho con los resultados deportivos de Esteban el año pasado", dijo Komatsu.

"Era el compañero de equipo de un novato. Sí, un novato extraordinario, pero aun así él tiene 10 años de F1 a sus espaldas. Es un ganador de carreras, ha subido al podio. Por lo tanto, esperábamos más de él".

En ese momento, sin embargo, Komatsu quiso proteger a su piloto, explicando que el equipo tampoco supo poner siempre al francés en las condiciones adecuadas.

"Y, obviamente, no es totalmente culpa suya, es un 50-50. A veces es culpa del equipo: no hemos sido capaces de darle un coche con el que se sintiera cómodo, sobre todo en la clasificación.

Y luego, en algunos circuitos, esto se acentuó mucho más que en otros. Fíjense en Bakú: no estaba nada contento con cierto rendimiento en la frenada y luego estaba muy lejos en la clasificación. Sí, Bakú fue uno de los circuitos más fuertes de Ollie, pero no esperábamos que el peor día de Esteban fuera tan malo".

Ayao Komatsu, Haas F1 Team Foto de: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

"Pero, de nuevo, no hay una única razón, no es solo el piloto, no es solo el equipo, y cada situación es diferente. Así que no hay un factor común subyacente, no hay una "bala de plata"; es simplemente un proceso, la forma en que trabajamos juntos para llegar al fondo de las cosas mucho más rápido y luego poner en práctica soluciones para la siguiente carrera".

"Y ahí es precisamente donde creo que nosotros, todos juntos, el equipo y el piloto, no hicimos un buen trabajo el año pasado, porque realmente tuve la sensación de que deberíamos haber resuelto la situación mucho antes".

Komatsu mencionó entonces el Gran Premio de Abu Dabi de finales de la temporada pasada, donde Ocon había tenido tantas dificultades el viernes que le dijo a Canal+ que "se sentía como un novato que nunca había pilotado un coche de F1".

"Hay mucha inestabilidad", añadió. "Siento que ya no sé conducir, que ya no soy capaz de completar una vuelta. Ha sido inmanejable durante muchas carreras. No conseguimos resolver los problemas y el coche no se adapta a mi estilo de conducción, así que... simplemente somos lentos. Estamos muy, muy lejos de donde deberíamos estar".

Sin embargo, superó por poco a Bearman en la clasificación al entrar en la Q3; en la carrera consiguió un excelente séptimo puesto, tras salir octavo en la parrilla.

"Fíjate en Abu Dabi el viernes: estaba completamente fuera de ritmo, unas cuatro décimas más lento que Ollie; el sábado, de repente, estaba en ritmo", señaló Komatsu.

"Una vez más, no hay una sola gran motivación, sino varias. No diría que son cosas insignificantes, pero podría decir que son pequeñas cosas, pocos elementos que realmente desencadenan, digamos, un efecto bola de nieve. Y tenemos que ser capaces de gestionarlas mucho más rápidamente, porque el potencial de Esteban es evidente".

"Si miras Abu Dabi, lo que consigue hacer el sábado y el domingo después de un viernes muy negativo, ese es el talento que tiene, esa es su capacidad. Y tenemos que aprovecharla, tenemos que asegurarnos de usarla, porque este año realmente necesitamos dos pilotos. Quiero decir, también los necesitábamos el año pasado, pero este año los necesitamos aún más".