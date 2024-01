Komatsu: "No estoy en Haas para sustituir el personaje de Steiner"

En su lugar, el japonés afirma que su objetivo es realizar los cambios necesarios entre bastidores para sacar a la escudería de propiedad estadounidense del fondo de la parrilla.

En su primera entrevista con una selección de medios de comunicación, Komatsu reconoció que el carácter de Steiner era algo que nunca podría seguirse.

"Por supuesto. No intento ser Guenther Steiner. Es una persona muy diferente", dijo Komatsu, hablando desde la fábrica de F1 de Haas en Banbury.

"No estoy aquí para sustituir el carácter de Guenther Steiner. Es un personaje muy diferente. Tiene puntos fuertes y débiles muy diferentes a los míos, así que no intento ser otra persona".

"Gene [Haas, propietario del equipo] lo sabe, y si Gene quisiera el sustituto de Guenther Steiner de esa manera, habría nombrado a otra persona.

"Entiendo que Gene quería algo diferente, así que intentaré ser la mejor versión de mí mismo en lugar de intentar ser otra persona".

Komatsu insiste en que su forma de hacer las cosas no será la misma que la de Steiner, pero el objetivo está claro: sacar el máximo partido a los puntos fuertes de Haas.

"Me centro en mejorar, obviamente", dijo. "Me gustaría pensar que soy lo suficientemente correcto y me gustaría decir que soy lo suficientemente educado. Soy razonablemente directo, creo, y luego transparencia, honestidad: No hago política.

"Creo que si tienes la intención correcta, si tu motivación es clara para sacar lo mejor del equipo, creo que eso llegará a la gente y entonces realmente capacitará a las personas y las unirá".

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Gene Haas, propietario y fundador de Haas F1, y Guenther Steiner, director del equipo Haas F1

Komatsu, que asumió el cargo de jefe de equipo a principios de año, ha pasado las últimas semanas tratando de hacerse una idea de los puntos fuertes y débiles de Haas. Dice que antes de comprometerse a hacer cambios, quiere reunirse con el mayor número posible de personal - así como visitar sus instalaciones clave en Italia - para obtener una mejor comprensión de lo que hay que hacer.

"Voy a Italia a reunirme con todos los diseñadores y aerodinamistas que tenemos allí", dijo.

"Necesito aumentar mis conocimientos en ese ámbito. ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Cómo podemos mejorarlo?

"He hablado con algunos de los que están aquí, pero no es que haya hablado ya con todos. Así que me gustaría esperar a hablar con todos. Entonces reuniré a la gente y formularé una visión de conjunto, en lugar de decir: 'Vale, en los últimos tres días he identificado esto', que puede no ser una representación correcta."

Aunque Komatsu aún no ha llegado a ninguna conclusión, sugiere que uno de los objetivos será mejorar la comunicación y la relación de trabajo entre las bases británica e italiana de Haas.

Preguntado por la estructura que supone tener personal repartido en dos países, Komatsu dijo "Por supuesto, si se parte de una hoja en blanco, no se va a crear un equipo de F1 con dos fábricas distintas en el Reino Unido e Italia. Pero así es como empezamos".

"Eso fue muy benéfico entre el 2016 y 2018 para despegar. Luego, por supuesto, el paisaje cambia, y suceden ciertos cambios en la regulación, por lo que el equipo necesita evolucionar".

"Este tipo de cosas tenemos que evaluarlas continuamente. Pero, si me preguntan si lo ideal es tener una oficina en el Reino Unido aquí y otra en Italia allí, les diré que no. No. ¿Pero es una limitación importante? No. ¿Podemos hacerlo mejor? Por supuesto que sí. Así que en eso me centro.

"Si sacamos el máximo partido de cómo estamos configurados, y si luego eso se convierte en 'Bien, no podemos hacer nada mejor con la forma en que estamos configurados', entonces podemos hablar de [cambiar las cosas]".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ayao Komatsu, Ingeniero Jefe, Haas F1 Team, Kevin Magnussen, Haas F1 Team, en la parrilla Sprint

Se ha informado ampliamente de que una de las principales áreas de desacuerdo entre Steiner y Haas, propietario del equipo, era la inversión necesaria para mejorar.

Mientras que Steiner consideraba que se necesitaba más dinero para mejorar la escudería, Gene Haas creía que había que maximizar lo que ya se tenía.

Komatsu es consciente de las enormes inversiones que se están haciendo en otros equipos, como McLaren, Aston Martin y AlphaTauri, pero cree que ese no es el elemento definitorio que Haas necesita de inmediato.

"Es un negocio muy duro, pero sigo siendo muy positivo sobre lo que podemos hacer con la configuración actual", dijo.

"Luego, a medida que mejoremos la configuración actual, ciertas cosas, creo, se volverán bastante obvias y naturales que pueden [hacernos decidir]: bien, tenemos que desviarnos ligeramente de nuestro modelo original de esta manera, y tal vez tengamos que invertir de esta manera.

"Eso surgirá de forma natural, creo, en lugar de forzarlo. No estoy aquí para poner la empresa patas arriba, porque entonces no podríamos funcionar y dejaríamos de hacerlo.

"Aunque hiciéramos una gran inversión de inmediato, no estaríamos funcionando correctamente, no estaríamos utilizando esa inversión como es debido. Así que hay que crecer orgánicamente.

"No estábamos donde deberíamos estar en 2023, y por eso decidimos hacer cambios. Pero no se puede dar un gran salto de repente, porque entonces 2024 será un completo desastre, ¿no? Así que tenemos que mejorar el equipo en 2024.

"Lo veo como una fase de transición, y luego lo que aprendamos en el transcurso del año en 24, estoy seguro de que nos ayudará a definir muy claramente lo que vamos a hacer dentro de cinco años, ocho años o diez años".