Fórmula 1 GP de China

"F1: la película" se impone a sus principales rivales y gana un Oscar

"F1: La película" siguió cosechando premios al ganar el Óscar al mejor sonido

Lydia Mee
Editado:
Brad Pitt en la Premiere mundial de la película F1

"F1: La película" ha seguido cosechando éxitos en la temporada de premios tras ganar el Óscar al mejor sonido.

La superproducción, dirigida por Joseph Kosinski y producida por Jerry Bruckheimer, estaba nominada junto a "Frankenstein", "One Battle After Another", "Sinners" y "Sirât" en la categoría de Mejor Sonido.

"F1" también había sido nominada en las categorías de Mejor Película, Montaje y Efectos Visuales, pero no logró ganar en esas categorías. En Mejor Película, "F1" fue nominada junto a" " "Bugonia", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Sinners" y "Train Dreams"." " "One Battle After Another " ganó el premio.

One Battle After Another también se llevó el premio al Mejor Montaje, imponiéndose a F1, Marty Supreme, Sentimental Value y Sinners

En la categoría de Mejores Efectos Visuales, F1 fue nominada junto a Avatar: Fire and Ash, que ganó, Jurassic World Rebirth, Sinners y The Lost Bus.

Brad Pitt, Damson Idris

Foto de: Erik Junius

Lewis Hamilton, que ejerció de productor ejecutivo de la película, felicitó al equipo en las redes sociales tras conseguir su primer podio en la Fórmula 1 con Ferrari. "Muchas felicidades al equipo", escribió desde Shanghái.

Bruckheimer ha confirmado una secuela tras el éxito de F1, que superó los 630 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

Premios y nominaciones de la películaF1

Premio Categoría Resultado
Premios de la Academia Mejor película Nominada
Premios de la Academia Mejor montaje Nominada
Premios de la Academia Mejor sonido Ganador
Premios de la Academia Mejores efectos visuales Nominado
Premios de los actores Mejor interpretación de acción por un equipo de especialistas en una película Nominado
Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos Mejor actor secundario Ganador
Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos Las 10 mejores películas del año 7.º puesto
Premios Artios Largometraje de gran presupuesto – Drama Nominada
Premios Astra Film Mejor largometraje de acción o ciencia ficción Nominada
Premios Astra de cine de mitad de temporada Mejor película Nominada
Premios Astra de cine de mitad de temporada Mejor actor Nominado
Premios Astra de mitad de temporada Mejor actor secundario Nominado
Premios Astra de mitad de temporada Mejor actriz de reparto Nominada
Premios Astra de mitad de temporada Mejores escenas de acción Nominada
Asociación de Críticos de Cine de Austin Mejor montaje Nominado
Asociación de Críticos de Cine de Austin Mejor trabajo de especialistas Nominado
Asociación de Críticos de Cine de Austin Mejores efectos visuales Nominado
Premios de la Academia Británica de Cine Mejores efectos visuales especiales Nominado
Premios de la Academia Británica de Cine Mejor montaje Nominado
Premios de la Academia Británica de Cine Mejor sonido Ganador
Camerimage Golden Frog Nominado
Celebración del Cine y la Televisión Premio al mejor actor secundario – Película Ganador
Asociación de Críticos de Cine de Chicago Mejor montaje Nominado
Gremio de Diseñadores de Vestuario Excelencia en cine contemporáneo Nominado
Premios Critics' Choice Mejor fotografía Nominado
Premios Critics' Choice Mejor montaje Ganador
Premios Critics' Choice Mejores efectos visuales Nominado
Premios Critics' Choice Mejor diseño de acrobacias Nominado
Premios Critics' Choice Mejor canción Nominada
Premios Critics' Choice Mejor banda sonora Nominada
Premios Critics' Choice Mejor sonido Ganador
Premios Globo de Oro Logros cinematográficos y de taquilla Nominado
Premios Globo de Oro Mejor banda sonora original Nominado
Premios Grammy Mejor banda sonora recopilatoria para medios audiovisuales Nominado
Premios Grammy Mejor grabación de dance pop Nominado
Premios Grammy Mejor interpretación country solista Ganador
Premios Hollywood Music In Media Canción – Largometraje Nominado
Premios Hollywood Music In Media Canción – Largometraje Nominado
Premios Hollywood Music In Media Banda sonora – Largometraje Nominado
Premios Hollywood Music In Media Álbum de banda sonora Ganador
Junta Nacional de Crítica Cinematográfica Las 10 mejores películas Ganador
Premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos Mejor película de cine Nominada
Sociedad de Críticos de Cine de San Diego Mejor montaje Nominada
Asociación de Críticos de Cine de San Diego Mejor diseño de sonido Finalista
Círculo de Críticos Cinematográficos del Área de la Bahía de San Francisco Mejor montaje Nominado
Premios Saturn Mejor película de acción y aventura Nominada
Sociedad de Críticos de Cine de Seattle Mejor banda sonora original Nominada
Asociación de Críticos de Cine de Seattle Mejores efectos visuales Nominada
Asociación de Escenógrafos de Estados Unidos Mejor logro en decoración/diseño de un largometraje contemporáneo Nominada
Asociación de Críticos de Cine de San Luis Mejores efectos visuales Nominado
Asociación de Críticos de Cine de San Luis Mejor montaje Nominada
Asociación de Críticos de Cine de San Luis Mejor película de acción Nominada
Asociación de Críticos de Cine de San Luis Mejores escenas de acción Nominada
Premios de la Sociedad de Efectos Visuales Mejores efectos visuales en una película fotorrealista Nominado
Premios de la Sociedad de Efectos Visuales Mejor iluminación e & e de composición en una película Ganador
Asociación de Críticos de Cine del Área de Washington D.C. Mejor montaje Ganado
Asociación de Críticos de Cine del Área de Washington D.C. Mejores escenas de acción Nominado

