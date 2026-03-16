"F1: la película" se impone a sus principales rivales y gana un Oscar
"F1: La película" ha seguido cosechando éxitos en la temporada de premios tras ganar el Óscar al mejor sonido.
La superproducción, dirigida por Joseph Kosinski y producida por Jerry Bruckheimer, estaba nominada junto a "Frankenstein", "One Battle After Another", "Sinners" y "Sirât" en la categoría de Mejor Sonido.
"F1" también había sido nominada en las categorías de Mejor Película, Montaje y Efectos Visuales, pero no logró ganar en esas categorías. En Mejor Película, "F1" fue nominada junto a" " "Bugonia", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Sinners" y "Train Dreams"." " "One Battle After Another " ganó el premio.
One Battle After Another también se llevó el premio al Mejor Montaje, imponiéndose a F1, Marty Supreme, Sentimental Value y Sinners.
En la categoría de Mejores Efectos Visuales, F1 fue nominada junto a Avatar: Fire and Ash, que ganó, Jurassic World Rebirth, Sinners y The Lost Bus.
Brad Pitt, Damson Idris
Foto de: Erik Junius
Lewis Hamilton, que ejerció de productor ejecutivo de la película, felicitó al equipo en las redes sociales tras conseguir su primer podio en la Fórmula 1 con Ferrari. "Muchas felicidades al equipo", escribió desde Shanghái.
Bruckheimer ha confirmado una secuela tras el éxito de F1, que superó los 630 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.
Premios y nominaciones de la películaF1
|Premio
|Categoría
|Resultado
|Premios de la Academia
|Mejor película
|Nominada
|Premios de la Academia
|Mejor montaje
|Nominada
|Premios de la Academia
|Mejor sonido
|Ganador
|Premios de la Academia
|Mejores efectos visuales
|Nominado
|Premios de los actores
|Mejor interpretación de acción por un equipo de especialistas en una película
|Nominado
|Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos
|Mejor actor secundario
|Ganador
|Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos
|Las 10 mejores películas del año
|7.º puesto
|Premios Artios
|Largometraje de gran presupuesto – Drama
|Nominada
|Premios Astra Film
|Mejor largometraje de acción o ciencia ficción
|Nominada
|Premios Astra de cine de mitad de temporada
|Mejor película
|Nominada
|Premios Astra de cine de mitad de temporada
|Mejor actor
|Nominado
|Premios Astra de mitad de temporada
|Mejor actor secundario
|Nominado
|Premios Astra de mitad de temporada
|Mejor actriz de reparto
|Nominada
|Premios Astra de mitad de temporada
|Mejores escenas de acción
|Nominada
|Asociación de Críticos de Cine de Austin
|Mejor montaje
|Nominado
|Asociación de Críticos de Cine de Austin
|Mejor trabajo de especialistas
|Nominado
|Asociación de Críticos de Cine de Austin
|Mejores efectos visuales
|Nominado
|Premios de la Academia Británica de Cine
|Mejores efectos visuales especiales
|Nominado
|Premios de la Academia Británica de Cine
|Mejor montaje
|Nominado
|Premios de la Academia Británica de Cine
|Mejor sonido
|Ganador
|Camerimage
|Golden Frog
|Nominado
|Celebración del Cine y la Televisión
|Premio al mejor actor secundario – Película
|Ganador
|Asociación de Críticos de Cine de Chicago
|Mejor montaje
|Nominado
|Gremio de Diseñadores de Vestuario
|Excelencia en cine contemporáneo
|Nominado
|Premios Critics' Choice
|Mejor fotografía
|Nominado
|Premios Critics' Choice
|Mejor montaje
|Ganador
|Premios Critics' Choice
|Mejores efectos visuales
|Nominado
|Premios Critics' Choice
|Mejor diseño de acrobacias
|Nominado
|Premios Critics' Choice
|Mejor canción
|Nominada
|Premios Critics' Choice
|Mejor banda sonora
|Nominada
|Premios Critics' Choice
|Mejor sonido
|Ganador
|Premios Globo de Oro
|Logros cinematográficos y de taquilla
|Nominado
|Premios Globo de Oro
|Mejor banda sonora original
|Nominado
|Premios Grammy
|Mejor banda sonora recopilatoria para medios audiovisuales
|Nominado
|Premios Grammy
|Mejor grabación de dance pop
|Nominado
|Premios Grammy
|Mejor interpretación country solista
|Ganador
|Premios Hollywood Music In Media
|Canción – Largometraje
|Nominado
|Premios Hollywood Music In Media
|Canción – Largometraje
|Nominado
|Premios Hollywood Music In Media
|Banda sonora – Largometraje
|Nominado
|Premios Hollywood Music In Media
|Álbum de banda sonora
|Ganador
|Junta Nacional de Crítica Cinematográfica
|Las 10 mejores películas
|Ganador
|Premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos
|Mejor película de cine
|Nominada
|Sociedad de Críticos de Cine de San Diego
|Mejor montaje
|Nominada
|Asociación de Críticos de Cine de San Diego
|Mejor diseño de sonido
|Finalista
|Círculo de Críticos Cinematográficos del Área de la Bahía de San Francisco
|Mejor montaje
|Nominado
|Premios Saturn
|Mejor película de acción y aventura
|Nominada
|Sociedad de Críticos de Cine de Seattle
|Mejor banda sonora original
|Nominada
|Asociación de Críticos de Cine de Seattle
|Mejores efectos visuales
|Nominada
|Asociación de Escenógrafos de Estados Unidos
|Mejor logro en decoración/diseño de un largometraje contemporáneo
|Nominada
|Asociación de Críticos de Cine de San Luis
|Mejores efectos visuales
|Nominado
|Asociación de Críticos de Cine de San Luis
|Mejor montaje
|Nominada
|Asociación de Críticos de Cine de San Luis
|Mejor película de acción
|Nominada
|Asociación de Críticos de Cine de San Luis
|Mejores escenas de acción
|Nominada
|Premios de la Sociedad de Efectos Visuales
|Mejores efectos visuales en una película fotorrealista
|Nominado
|Premios de la Sociedad de Efectos Visuales
|Mejor iluminación e & e de composición en una película
|Ganador
|Asociación de Críticos de Cine del Área de Washington D.C.
|Mejor montaje
|Ganado
|Asociación de Críticos de Cine del Área de Washington D.C.
|Mejores escenas de acción
|Nominado
Comparte o guarda esta historia
Ferrari: El alerón Macarena no ha sido rechazado, lo veremos en Japón
Hamilton y su primer podio con Ferrari: "una de las carreras de F1 más emocionantes de la historia"
A Leclerc le "encantó" el duelo con Hamilton: "¡Estoy seguro de que a Fred no!"
Últimas noticias
McLaren "depende totalmente" de Mercedes para solucionar su doble abandono en China
Ralf Schumacher expresa preocupación por el reglamento 2026 y los reabses artificiales
Antonelli: "Tras la pole y la victoria, el objetivo es el título"
Piastri batió un récord indeseado tras el Gran Premio de China
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados