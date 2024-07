Leclerc tras Hungría: Si la SF-24 sigue así, nunca seremos favoritos

Charles Leclerc terminó la carrera de Budapest con un cuarto puesto que, si se analiza el transcurso de su fin de semana, también puede considerarse un resultado positivo. Sin embargo, está claro que para el monegasco, un cuarto puesto al pie del podio, investigación de Lewis Hamilton aparte, no puede ser el tipo de resultado que le haga marcharse de Hungría con una sonrisa.

Esto es algo que el propio Leclerc dejó claro en las entrevistas al final de la carrera porque, si bien es cierto que la carrera dio algunas satisfacciones más que la calificación con una pista más caliente, por otro lado la distancia con los McLaren sigue ahí.

Probablemente la estrategia no fue especialmente acertada, ya que en el primer stint se optó por alargar la diferencia respecto a los rivales, creando una mayor desventaja en cuanto a la duración de los neumáticos, resultando un conjunto con una vuelta menos que Lewis Hamilton y dos menos que Max Verstappen en la fase media de la carrera. Sin embargo, para el último stint la elección fue la contraria, anticipándose a la parada en boxes del piloto monegasco sin aprovechar el delta creado anteriormente.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Leclerc entró a hacer su última parada en la misma vuelta que Hamilton, montando también un neumático más blando, que siendo realistas se habría degradado más que el duro que, por el contrario, Mercedes había elegido para el británico. Era una elección obligada para Ferrari, que no disponía de un segundo juego de duros, pero en ese momento la carrera se complicó, porque con Hamilton iba con la misma estrategia pero con neumático más blando, mientras que Verstappen pudo continuar en los libres alargando su stint.

"Hoy ha ido mejor de lo esperado. Pensé que el ritmo era bastante bueno. Luego en una pista como Budapest es muy difícil adelantar, pero estábamos en una buena posición. El segundo stint ha sido muy bueno. Luego tuvimos que tomar una decisión para el último stint, si parar con Lewis Hamilton y tratar de adelantar a Verstappen o quedarnos fuera con Max", explicó Leclerc. Al parar nueve vueltas más tarde, Verstappen lo tuvo fácil con el de ferrari, encontrando rápidamente el adelantamiento con el DRS.

"Decidimos tirar, lo que no creo que fuera una mala elección, pero nos complicó mucho el tiempo porque yo iba con un neumático muy usado cuando Max me adelantó. Así que ha sido una carrera difícil, pero el ritmo estaba ahí. Pero un cuarto puesto no es suficiente para satisfacerme. Quiero decir, mirando el panorama general, todavía nos falta mucho en clasificación en comparación con nuestros principales rivales. Y en circuitos como éste, pagamos el precio", añadió el piloto del Cavallino.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Ganador del incidente entre Verstappen y Hamilton, Leclerc logró hacerse con la cuarta plaza, pero no es suficiente, sobre todo mirando a McLaren. No es sólo por los 20 segundos acumulados, sino sobre todo porque, de momento, el coche 'papaya' parece competitivo en todas partes y en múltiples situaciones, mientras que el de Rossa tiene que lidiar con problemas que aún no ha entendido si se han solucionado o no.

En Budapest son pocas las curvas en las que se puede producir este fenómeno de rebote y, dadas las bajas velocidades, no será tan intenso como en otros circuitos mucho más rápidos. De hecho, Sainz había explicado al final de la clasificación de ayer que, incluso en una pista como la húngara, había sentido realmente el rebote: "En una pista como Spa, creo que será una verdadera prueba para nosotros, porque es probablemente la pista donde espero que nuestros problemas sean más visibles. Veremos si nos confirman que aún queda mucho trabajo por hacer antes de solucionar nuestros problemas, o si las actualizaciones de este fin de semana nos han ayudado a dar un paso adelante para estas pistas."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"El entendimiento va definitivamente en la dirección correcta. El problema al que nos enfrentamos es una especie de encendido o apagado, lo hay o no lo hay, es difícil ver las mejoras. Me refiero sobre todo al rebote. Pero no es que se pueda mejorar la intensidad. Así que cuando lo tienes, lo tienes. Así que estamos dando pasos en la dirección correcta, si será suficiente, aún no estoy seguro."

"Pero, en general, nos falta rendimiento. Además, aunque no sea una pista en la que haya mucho rebote, tenemos que comprometernos a no crearlo en ningún sitio, aunque sólo sean curvas de alta velocidad. Así que quizá no estemos optimizando todo con precisión porque seguimos teniendo algunos de estos problemas".

Tras la calificación, Vasseur había dicho que Ferrari debe pensar ahora en desarrollar y, sobre todo, aumentar la carga aerodinámica del SF-24, un aspecto importante para relanzar las ambiciones del Cavallino. En estas condiciones, según Leclerc, Ferrari no es favorita en ninguna pista en la segunda mitad del campeonato: "Si el coche sigue así, no creo que seamos favoritos en ninguna carrera. Mónaco era un circuito muy, muy específico en el que éramos muy fuertes. Pero eso no significa que vayamos a ser rápidos en otros circuitos de la temporada. Así que no, no creo que, sobre el papel, seamos favoritos en ningún sitio".