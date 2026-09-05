Leclerc frenado por problemas en el motor: "Mañana tendremos que hacer magia"

Hay dos maneras de ver el sábado de Ferrari. Por un lado, está el pesar porque en la clasificación surgieron problemas que limitaron un poco el rendimiento del SF-26, terminando en cuarta y quinta posición respectivamente con Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Por otro lado, la diferencia con quien se consideraba la verdadera referencia, es decir, Mercedes, no es tan amplia, además en una pista poco favorable.

Claro, George Russell en el último intento pagó el estar demasiado cerca de Max Verstappen, pero es cierto que Ferrari era muy consciente de que aquí, aun con el nuevo motor, no sería fácil hacerse con la pole. Cierto, en Spa y en Silverstone la Rossa también sorprendió en clasificación, pero también es verdad que eran pistas donde había más margen para marcar la diferencia en curva y los rebufos tenían un papel menos decisivo.

Lo que nadie esperaba, sin embargo, era la pole de Alpine. “Creo que nos hemos complicado la vida, más allá de las elecciones de neumáticos" - comenzó Leclerc -. "Siempre es decepcionante acabar solo en cuarto lugar, pero también es cierto que esperábamos una brecha significativa al llegar aquí. Probablemente no esperábamos la diferencia con el equipo que hizo la pole. Pero me alegro por Pierre”.

Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sin embargo, hay otro aspecto que deja pesar en casa Ferrari más que la posición o la diferencia con la pole, es decir, qué no funcionó en la clasificación. No es la primera vez en la temporada que la Rossa sufre problemas de gestión de la energía en el momento decisivo, lo que puede costar centésimas importantes que pueden marcar la diferencia en términos de posición en la parrilla.

En un reglamento donde la gestión de la energía es clave, aún más en un trazado donde solo hay 5 MJ disponibles en recarga, se vuelve fundamental usarla en los puntos adecuados y es algo que, según Leclerc, también le faltó al Cavallino en la clasificación de Monza: “Hemos estado muy lejos de la perfección en esta clasificación. Tuvimos bastantes problemas en segundo plano. Es una pista muy exigente y difícil de optimizar desde el punto de vista de la Power Unit junto con la conducción aquí en Monza”.

Pesa aún más el hecho de que estos problemas hayan surgido precisamente solo en clasificación y no durante los libres, lo que habría dejado más tiempo para intentar comprender qué no había funcionado y encontrar soluciones. El problema surgió sobre todo en Q2 y es también uno de los motivos que luego llevaron a Leclerc a arriesgarse a la eliminación en la segunda manga.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Pero creo que fuimos demasiado subóptimos y al final pagamos el precio. Era algo más relacionado con la gestión de la energía. Y es algo que tendremos que analizar, porque no habíamos tenido ninguno de estos problemas antes de la clasificación. Y empezar a tener que lidiar con ellos durante la clasificación no es lo ideal”, añadió el Ferrarista.

“Sobre todo, empecé mi última vuelta en Q2 con neumáticos nuevos justo cuando el problema de la batería se manifestó más. Y por tanto mi tiempo no valía nada. Esperaba que el primer tiempo lograra pasar el corte, cosa que sucedió. Pero no fue agradable encontrarse en esta posición, sobre todo aquí en Monza”.

“Creo que con estos coches, en cuanto estás un poco fuera de la ventana óptima de la PU, puedes perder muchísimo. Y también vale lo contrario: cuando haces todo a la perfección, puedes marcar una gran diferencia. Y creo que Alpine y Pierre, con la conducción, hoy lo hicieron todo de manera impecable”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

También hay otro elemento: la Power Unit Mercedes, y en particular el W17 que tiene una excelente eficiencia aerodinámica, logran usar mucha potencia y alcanzar velocidades punta elevadas incluso sin el ala abatible: “Mercedes empuja fuerte en las rectas, justo donde nosotros no podemos poner potencia. Así que, por definición, habrá una gran diferencia en algunas rectas. Veremos si logramos encontrar algún milagro para sorprenderlos en algún otro punto”.

Este es un tema también de cara a la carrera. Desde cierto punto de vista, en clasificación la brecha a menudo se amplía, en particular cuando se suben los mapas, pero en carrera, cuando las distancias de frenado se alargan y hay más oportunidades de recuperar energía, algunas cosas tienden a igualarse. Esta es la esperanza en casa Ferrari de cara a mañana, aunque no será sencillo.

Según Leclerc, el SF-26 será sólido y rápido en ritmo de carrera, marcando la diferencia en curva, pero lo que le preocupa son las carencias en las rectas, especialmente en la primera parte de la vuelta, donde Mercedes se ha mostrado más eficaz durante todo el fin de semana: “Espero que seamos más fuertes en carrera, pero también es cierto que en las rectas mañana sufriremos. Y estaremos bastante expuestos a los demás. Pero en las curvas somos rápidos. Así que espero que esto nos ayude a permanecer con ellos. Haré todo lo posible para intentar hacer magia”.