"Todo el fin de semana ha sido increíblemente difícil". Palabras cortas pero elocuentes, que encapsulan a la perfección el estado de ánimo de un desconsolado Charles Leclerc, obligado a luchar al límite con un Ferrari nervioso y complicado. La demostración más evidente de ello llegó en el primer intento de la Q3, cuando el monegasco perdió la parte trasera de su SF-25 y acabó en la grava, haciendo un trompo (espectacular).

Las primeras dificultades ya habían surgido ayer, cuando la Rossa tuvo que contar con una decepcionante clasificación al sprint, cerrada sólo con un noveno puesto. Hoy la situación no mejoró, al contrario: el resultado fue aún peor, con Leclerc terminando no más allá del décimo puesto en la parrilla. Un escenario que el propio Charles mencionó, señalando cómo fueron los rivales los que dieron el paso adelante que el Cavallino esperaba.

Fue un fin de semana frustrante, aún más amargo por una sesión de clasificación que terminó en décimo lugar a pesar de lo que él mismo describió como una buena vuelta. La diferencia, casi un segundo y dos décimas respecto a la pole, dice más que mil palabras. Por supuesto, el tiempo llegó con un neumático usado, pero el panorama general parece reflejar sobre todo las limitaciones de un Ferrari que, una vez más, se vio frenado por sus propias carencias.

Charles Leclerc, Ferrari Fotografía de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

"Un día increíblemente difícil, un fin de semana increíblemente difícil, realmente no sé qué decir. Ha sido extremadamente complicado conducir este coche, mantenerlo en pista. Lo estoy intentando absolutamente todo para sacar algo de este coche, pero de momento es lo único posible", dijo el piloto monegasco al final de la calificación.

Leclerc explicó que había modificado radicalmente la puesta a punto de su monoplaza respecto a ayer, con la esperanza de encontrar una dirección capaz de garantizar el mismo salto de calidad visto en los dos últimos sprints, en Austin y Brasil. Esta vez, sin embargo, nada produjo los resultados esperados. Al contrario, los cambios probados en la carrera al sprint en un duelo con Lewis Hamilton acabaron generando el efecto contrario.

"Tomamos riesgos. Ayer el coche era muy puntiagudo, hoy mucho menos. Intentamos cambiar el coche, pero no hubo nada que nos acercara. Al contrario, quizá los demás estaban un paso por delante de nosotros. Estoy muy decepcionado".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Las dificultades volvieron a aparecer en la calificación, confirmando que el SF-25 sigue siendo un coche impredecible y difícil de pilotar en las largas curvas cataríes. A la entrada de las curvas, hay un molesto subviraje que limita la velocidad del coche al entrar en las curvas, el mismo problema del que se quejaba ayer Leclerc, mientras que a la salida, se convierte en un evidente sobreviraje, haciendo que el coche sea inestable y difícil de domar.

Hamilton señaló que el monoplaza sufre de un rebote bastante marcado y, sumado al sobreviraje, estos dos factores han influido mucho en las dificultades experimentadas por el británico, retrotrayéndole a las sensaciones de hace unos meses. Por el contrario, Leclerc fue capaz de gestionar mejor el subviraje, pero las limitaciones subyacentes del SF-25 siguen siendo evidentes.

No en vano, analizando su vuelta en comparación con la del poleman, los límites se aprecian de hecho en cada curva, señal de que las carencias son generalizadas y no están ligadas a un único aspecto concreto que pueda resolverse en poco tiempo. Y es precisamente en las curvas de media y alta velocidad, donde más confianza se necesita en el monoplaza, donde los pilotos pierden más tiempo.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli

"Es frustrante, pero lo mejor que puedo hacer es resetear para mañana y volver a la pista motivado, intentando hacer algo especial. ¿Soy optimista para mañana? No, y eso es bastante raro. Normalmente soy una persona muy optimista, pero tengo que decir que este fin de semana no hay rendimiento en este coche.

"Espero que mañana sea mejor, pero nada de lo que he experimentado con este coche me hace pensar que tendré mejores sensaciones. Esperaré e intentaré maximizar todo lo posible mañana con el Safety Car. Con suerte tendré algo de suerte, y esa es probablemente mi única esperanza para mañana".