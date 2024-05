Charles Leclerc rompió la racha de 7 poles consecutivas en una temporada, 8 contando la del año pasado, de Max Verstappen, al marcar el mejor tiempo en la calificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 de 2024, la primera pole de Ferrari de la temporada.

La vuelta que le valió a Leclerc la pole -1m10.270s- fue sólo una décima más lenta que el récord de la pista, vigente desde hace cinco años, pero lo más importante es que fue una décima y media más rápida que la de Oscar Piastri y dos décimas y media que la de su compañero de equipo Carlos Sainz. Diferencias que en un circuito como Montecarlo son considerables.

"Ha estado bien", dijo un sonriente pero tranquilo Leclerc tras conseguir la pole en su circuito de casa. "Las sensaciones después de una vuelta de clasificación son siempre muy especiales aquí. Estoy muy contento con mi vuelta. Sin embargo, sé aún más después del pasado que la clasificación no lo es todo, por mucho que ayude, por supuesto."

"Me siento tan bien como la primera vez aquí en Mónaco. Sientes la tensión antes de subir y es mucho mayor que en cualquier otro sitio. Cuando terminas la vuelta y sabes que estás en la pole es especial. En el pasado, las emociones me acompañaban durante más tiempo, pero ahora, después de ver cómo se esfumaban dos victorias tras dos poles, soy más cauto y sé que mañana tenemos que rematar".

Después de la tercera práctica libre, Ferrari tuvo que sustituir el motor de Leclerc debido a señales sospechosas de los sensores. El equipo hizo un excelente trabajo, permitiendo a Leclerc tomar parte en la calificación sin problemas, firmando la pole. "Sí, tuvimos que cambiar el motor en el último momento porque vimos que había algunas alarmas. No fue lo ideal, pero al final todo salió bien".

"La calificación ha sido complicada. En la Q1 he cogido un trozo de la pancarta de un patrocinador y me ha frenado. Cuando he vuelto a boxes lo hemos quitado pero ha sido complicado, esperaba que no hubiera banderas. En la Q2 tuve problemas con el equilibrio del coche. En la Q3 ajusté algo en el alerón delantero y mi pilotaje y todo fue mejor".

Durante el fin de semana Leclerc ya se había mostrado extremadamente rápido en el segundo y último sector, pero la obra maestra llegó en el primero, donde perdió varias décimas respecto a sus rivales al modificar la frenada y la salida de Sainte Devote. Fue una muestra de lucidez mental que marcó la diferencia en una pista tan complicada.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Erik Junius

Ahora, sin embargo, Ferrari tendrá que ponerlo todo junto. Leclerc ya ha salido dos veces en la pole en Mónaco, pero sin llevarse la victoria a casa por diversas razones. Sin embargo, Charles cree que el Ferrari de hoy es más fuerte que en el pasado reciente, pero todavía será necesario poner todo junto en la carrera de mañana.

"Hay que juntarlo todo el domingo. En el pasado no lo conseguimos, pero ahora somos un equipo más fuerte, estamos en una posición más fuerte y estoy seguro de que podemos hacer grandes cosas mañana. El objetivo es la victoria".

Para ganar, lo primero será hacer una salida lo suficientemente buena como para mantener a los demás detrás en Sante Devote, la primera curva que conduce a la subida a Casino. Después, será cuestión de gestionar la carrera. Por eso, la ayuda de Carlos Sainz, que saldrá tercero mañana, también será crucial.

"Necesito hacer una buena salida y una vez que lo hayamos hecho espero que Carlos también pueda hacer una gran arrancada. Si lo hace, en ese momento podríamos encontrarnos en primera y segunda posición, pudiendo así gestionar mejor la carrera como equipo. Ese sería el escenario perfecto. Pase lo que pase tenemos que traer la victoria a casa", concluyó Leclerc.