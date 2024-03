Leclerc: "Un gran uno-dos en Australia, me da esperanzas"

Ferrari se marcha de Australia con un uno-dos que le trae dulces recuerdos. Aunque el resultado se vio facilitado por la retirada de Max Verstappen debido a un problema con su freno trasero derecho, que se bloqueó hasta el punto de obligarle a aparcar su coche incendiado en boxes, por otro lado el equipo italiano estaba preparado, haciendo realidad un potencial que ya se pudo apreciar el viernes.

El último uno-dos teñido totalmente de Rojo había llegado hace unos dos años, en aquel Gran Premio de Bahrein 2022, cuando Leclerc fue el vencedor. Evidentemente, las sensaciones y los escenarios actuales son completamente diferentes a los de hace dos temporadas, pero queda la satisfacción por haber completado un fin de semana convincente en cuanto a rendimiento.

Un uno-dos que da moral a todo el equipo. "Es un resultado positivo, sobre todo para el equipo. Primero y segundo en la meta era algo que no sucedía desde el Gran Premio de Bahrein de 2022, lo que me trae buenos recuerdos. Es fantástico haber conseguido de nuevo este resultado", explicó Leclerc tras la carrera, antes de alabar el trabajo de Sainz, que fue capaz de materializar el resultado tanto en clasificación como en carrera.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sin embargo, por otro lado, el monegasco terminó el fin de semana con algunas lamentaciones. Los errores cometidos en la calificación, donde tenía potencial para aspirar a la primera fila, comprometieron luego la carrera como en una secuencia en cascada.

"Carlos ha tenido un fin de semana fantástico después de volver de la operación, ha hecho una gran carrera. Por mi parte, he luchado un poco más en la primera parte del segundo stint, no he gestionado bien los neumáticos. Pero luego, el último stint fue positivo. El uno-dos es lo mejor que podíamos hacer", añadió el Ferrarista.

Después de mantener la cuarta posición cuando se apagó el semáforo, el primer stint no fue el más fácil para el monegasco, ya que estuvo atrapado detrás de Norris durante mucho tiempo. A pesar de que parecía tener un ritmo potencialmente más rápido que el británico, Leclerc fue incapaz de encontrar un hueco en el que colarse para intentar un ataque, lo que llevó al equipo a considerar también diferentes opciones desde un punto de vista estratégico.

Por lo tanto, se decidió adoptar el enfoque opuesto al de Norris. En caso de que el piloto de McLaren regresara a boxes, Leclerc permanecería en pista para ampliar con el fin de crear un delta de goma, mientras que si el equipo de Woking decidía dejar al inglés en pista, entonces Ferrari volvería a llamar a Leclerc para su primera parada.

Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotografía de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Con McLaren optando finalmente por continuar, los estrategas del Cavallino intentaron su jugada, recuperando a Leclerc antes de tiempo, aunque esto le obligó a volver al tráfico. Con el fin de completar su adelantamiento y recortar a Norris, el monegasco se vio obligado a forzar sus neumáticos al máximo en esa etapa, con un impacto negativo en la vida del propio neumático que se hizo evidente a largo plazo.

No es casualidad, de hecho, que en varias ocasiones el equipo le instara a gestionar los neumáticos en las curvas más rápidas, especialmente las curvas seis, diez y doce, para proteger tanto la parte delantera como la trasera izquierda. La excesiva degradación le obligó entonces a anticipar la segunda parada, como le sugirió por radio el propio Leclerc, pero la diferente situación de carrera le permitió enfocar el último stint de otra manera. Al disponer de cierto margen, el monegasco pudo gestionar con más calma y sabiduría lo que se conoce como la fase de "introducción" de los neumáticos. Sin embargo, en ese momento la diferencia con Sainz ya era demasiado grande como para pensar en poder acercarse significativamente e intentar un ataque a su compañero de equipo.

"Sinceramente, no creo que fuera posible atacar a Carlos, porque en el primer stint teníamos que protegernos por detrás y hemos parado un poco pronto y a partir de ahí Carlos ha sido muy rápido, mientras que yo estaba luchando con los neumáticos. Creo que en el momento en que hicimos la primera parada, me quedó claro [que no iba a ganar]. Pero Carlos ha hecho un mejor trabajo, tanto en la calificación como en la carrera, se merece esta victoria. Estoy contento por él y por el equipo, hemos traído a casa puntos importantes", añadió Leclerc.

"La sensación no es la misma que la del viernes, donde me sentí muy cómodo. El Coche de Seguridad me hizo un poco de graining y a partir de ahí nunca me recuperé. En general, la carrera no ha sido lo suficientemente buena como para atacar a Carlos. Ni ayer ni hoy fui lo suficientemente concreto, pero estamos primero y segundo, estoy contento por el equipo. Eso es lo que tenemos que hacer esta temporada, maximizar el potencial del coche. Vinimos aquí al principio de este fin de semana pensando que teníamos que maximizar y traer a casa tantos puntos como fuera posible y nadie lo hizo mejor que nosotros, así que estoy contento".

Sin embargo, Leclerc instó a mantener un perfil bajo, ya que el abandono de Verstappen cambió el escenario de hoy, pero la trayectoria de crecimiento transmite una sensación de confianza. "Todos estamos muy contentos hoy, pero hay que mantener los pies en el suelo. Hemos hecho una carrera muy positiva, en la que hemos sido rápidos, pero hoy no estaba Verstappen, que es la referencia en carrera. Pero tenemos que estar satisfechos con el trabajo realizado. Sabemos que aún no estamos al nivel de Red Bull en carrera, pero también sabemos que somos el equipo que más ha mejorado en los últimos seis meses y eso me da muchas esperanzas de cara al futuro".