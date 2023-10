17ª poles sin victoria para Leclerc: "Basta de esa estadística".

Por decimoséptima vez en su carrera, Charles Leclerc salió desde la pole position pero no pudo ganar en la meta. El Gran Premio de Estados Unidos resultó nefasto para el piloto de Ferrari, que se vio superado por Lando Norris en cuanto se apagó el semáforo, antes de pagar el precio de una estrategia a una parada inadecuada.

Con 21 poles en total, y "sólo" 5 victorias en la Fórmula 1, una de ellas desde la segunda posición, el monegasco prolonga una estadística que se le pega cada vez más, y está molesto por ello.

"Creo que ya es hora de acabar con esta estadística", declaró a Canal+. "Hago un muy buen trabajo los sábados y siempre se reduce a una estadística negativa en la que, después, por desgracia, en carrera no conseguimos convertir. Pero hoy no tengo el auto para convertir los domingos. Espero tenerlo algún día y entonces cambiaré esta estadística. Por el momento, estoy muy contento con el coche que tenemos el sábado. Después, está claro que, en términos de degradación de los neumáticos, no somos tan buenos como los demás en este momento."

Sexto bajo la bandera a cuadros en Austin, Charles Leclerc explicó que Ferrari tenía datos que sugerían que esta estrategia a una parada podría funcionar.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, el resto de la parrilla en la salida.

"Lo entiendo porque los datos que teníamos antes de la carrera nos decían que estaba muy cerca entre una y dos paradas", explica. "Pero no fue así, porque todo el mundo hizo dos paradas menos nosotros. Así que vamos a tener que mirar estas cifras y entender dónde cometimos un error, porque no era lo que se necesitaba hoy. Hemos perdido muchos puntos y eso duele".

Al ser preguntado por las instrucciones del equipo al final de la carrera, que aplicó mientras les interrogaba por radio, Charles Leclerc dijo que entendió las razones tras bajarse del coche, después de haber creído inicialmente que Carlos Sainz tenía una gran ventaja sobre el resto del pelotón.

"Principalmente pedí explicaciones, y me dijeron que Pérez venía por detrás, así que era comprensible", explicó. "Lo entiendo, pero en ese momento me hubiera gustado que se hubiera solucionado en la pista. Pero entiendo la decisión y una vez explicada la situación, no podía saberlo en el coche".

Frédéric Vasseur, por su parte, está de acuerdo en que el equipo italiano "leyó mal la carrera" de antemano, lo que llevó a elegir una estrategia equivocada para Charles Leclerc. "Charles hizo un trabajo bastante bueno salvando los muebles y los puntos que se podrían haber salvado con esta estrategia a una parada", declaró el director de Ferrari a Canal+. "Pero está claro que la estrategia a dos paradas era mejor.