Charles Leclerc dio a Ferrari su segundo podio del fin de semana al firmar el tercer puesto en carrera por detrás del ganador Lando Norris y del líder del Mundial Max Verstappen.

Fue una carrera en la que las diferencias fueron muy pequeñas debido a la bajísima degradación, pero la carrera de Ferrari pudo haber dado un giro terrible desde el principio, con Sergio Pérez arriesgándose a golpear a los dos coches de la casa italiana e incluso a su compañero de equipo al frenar mal.

"Fue muy complicado", admitió Leclerc al término del gran premio disputado en Florida. "Pérez estaba en mi interior y lo cierto es que no hice una buena salida. Cuando solté el embrague derrapé. Vi a Pérez a la derecha y tenía poco agarre. Vi que se bloqueaba y pensé que nos íbamos a tocar. Afortunadamente no ha sido así y no hemos sufrido daños. No sé cómo Carlos ha podido esquivar a Pérez. Checo ha arriesgado demasiado".

Una vez pasado el susto de la salida, Leclerc se concentró en sus stints. El medio duró menos de lo esperado para intentar rebajar a Oscar Piastri, que le había adelantado en pista en las primeras vueltas de la carrera. La intervención del Coche de Seguridad, necesaria para permitir a los comisarios mover el Williams accidentado de Logan Sargeant, arruinó los planes de Ferrari.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotografía de: Steven Tee / Motorsport Images

"En ese momento pudimos centrarnos en nosotros mismos. Lo hicimos bastante bien, pero de nuevo nos faltó un poco de ritmo. Hicimos todo lo que pudimos y tuvimos un poco de mala suerte con el momento en el que salió a pista el Safety Car. No era lo ideal para nosotros. Al final tenía neumáticos más viejos que los pilotos que estaban en las primeras posiciones, pero como mucho podríamos haber conseguido el segundo puesto hoy. El McLaren ha estado impresionante hoy.

Leclerc continuó felicitando a Lando Norris, que a sus 24 años ganó su primer Gran Premio de Fórmula 1 de su carrera. Pero la victoria del británico debe hacer saltar todas las alarmas. Está claro que las actualizaciones introducidas por la escudería de Woking han funcionado, así que a partir de hoy todos tendrán que lidiar también con los monoplazas papaya.

"En primer lugar, estoy muy contento por Lando, que ha conseguido anotarse su primera victoria en Fórmula 1. Muchas veces había estado cerca, pero por diversas razones no lo había conseguido. Este fin de semana ha demostrado que estaba muy fuerte".

"Ya en la Q2 hizo una vuelta que me hizo decir: 'Oh. Hoy están muy, muy fuertes'. Esperábamos que fueran fuertes aquí, pero no tanto. Lando merecía claramente la victoria. Ahora nos toca a nosotros intentar traer las actualizaciones y recuperarlos", concluyó Leclerc.