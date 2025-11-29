Leclerc: "Podríamos haber estado entre los 5 primeros, pero somos muy lentos"

24 Grandes Premios son muchos, sobre todo cuando las cosas no van como quieres. Y en Ferrari probablemente habrían hecho felizmente un par menos, porque el final de esta 2025 se está convirtiendo en el punto más bajo de una temporada que ya era muy complicada. Después de pasarlo realmente mal en Las Vegas, los SF-25 también se encontraron con grandes dificultades el primer día del Gran Premio de Qatar.

En la única sesión de entrenamientos libres, Charles Leclerc se quejó mucho de la dirección asistida de su monoplaza y, de hecho, terminó octavo, a casi ocho décimas. En la clasificación sprint, el monegasco consiguió reducir su diferencia respecto a la pole de Oscar Piastri a poco más de medio segundo, pero su posición empeoró, ya que se verá obligado a salir mañana en la carrera corta del fin de semana de Lusail desde la novena fila de la parrilla.

Una posición que probablemente incluso podría haber sido un poco mejor si no se hubiera encontrado con el obstáculo del Williams de Carlos Sainz en su último intento, también porque le habría bastado con ser incluso una décima más rápido para subir a la tercera fila. Aparte de eso, sin embargo, Charles no parecía satisfecho con la velocidad y el manejo de su coche.

"No toda la sesión, sólo la última vuelta. Estaba cogiendo un hueco con el coche de delante justo antes de la línea 2 del coche de seguridad, lo que creó un poco de estrés para todos los que estaban detrás de él. Tenía derecho a hacerlo, pero es muy molesto y en algunos casos ni siquiera es necesario", dijo Leclerc sobre la obstrucción de su ex compañero de equipo.

"Es una pena, pero empecé la vuelta demasiado cerca y cuando ves la diferencia entre nosotros y los cinco primeros, te das cuenta de que podría haber hecho una clasificación mejor. Aparte de eso, somos muy lentos y estamos luchando de nuevo", añadió.

Cuando se le preguntó si tenía a su alcance estar entre los cinco primeros, añadió: "Estoy a unas centésimas, o como mucho a una décima, de Tsunoda, que es quinto, así que teníamos potencial para lograrlo, pero por otro lado estamos luchando, así que está siendo un fin de semana difícil hasta ahora".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Dom Gibbons / LAT Images vía Getty Images

Hamilton eliminado en la SQ1: sólo saldrá 18º

En el otro lado del garaje las cosas fueron aún peor, ya que por segunda vez consecutiva Lewis Hamilton fue eliminado en el primer segmento de la clasificación. Tras su 20º puesto en la parrilla de Las Vegas, el siete veces campeón del mundo saldrá 18º en el Sprint de mañana y, de hecho, no mostró mucha locuacidad a la hora de presentarse a las habituales entrevistas.

"Como siempre", respondió cuando se le preguntó por la dificultad de pilotar hoy su Ferrari, añadiendo sólo una broma: "¿Algo que salvar? Al menos hace buen tiempo".