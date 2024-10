Leclerc gana en Austin y sueña: "Todo perfecto, sigo aspirando al campeonato"

En vísperas del Gran Premio de Estados Unidos se hablaba de un "examen de Austin" para Ferrari, no sólo porque el trazado estadounidense es uno de los más completos de todo el calendario, sino también porque el Cavallino Rampante buscaba respuestas sobre el paquete llevado a Monza incluso en pistas menos favorables a las características del SF-24.

Un examen que puede decirse superado, porque Ferrari regresó a casa no sólo con una victoria firmada por Charles Leclerc, sino también con un uno-dos, haciendo pleno, si no fuera por el punto por la vuelta rápida, que entró en la lucha entre Williams y Alpine por el octavo puesto en el campeonato de constructores. En el trazado tejano, en modo carrera, los de Maranello se mostraron superiores a la competencia, haciendo de la relación entre el ritmo expresado y la degradación de los neumáticos su punto fuerte, aunque los adversarios hicieran la tarea no poco más fácil.

La segunda fila centrada en el sábado, aunque situaba a los dos SF-24 por detrás de Max Verstappen y Lando Norris, aún daba esperanzas, precisamente por esa tendencia del monoplaza italiano a salir más en la larga distancia que en la vuelta en seco. Sin embargo, incluso con un ritmo superior, habría sido necesario adelantar a los rivales y acabar en el rebufo sucio, especialmente en una pista como Austin, puede suponer una penalización importante.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24. Fotos: Andy Hone / Motorsport Images

La ayuda, si se puede llamar así, llegó inmediatamente en la salida, cuando Leclerc aprovechó el duelo entre Norris y Verstappen en la curva 1, aprovechando la línea interior para pasar de cuarto a primero en el espacio de unos pocos metros.

"La curva 1 ha ido muy bien, era exactamente lo que quería hacer, teníamos un buen impulso. Sabía que todos íbamos a estar cerca en la curva 1. Ayer fui víctima de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, hoy gané y eso me ayudó mucho en nuestro primer stint porque tenía un gran ritmo", relató Leclerc.

A partir de ahí su carrera fue cuesta abajo, no sólo porque pudo rodar con aire limpio sin preocuparse de tener que gestionar los neumáticos detrás de sus rivales, sino también porque su ritmo era inalcanzable, especialmente en la primera parte de la carrera. Lo que ha sorprendido, sobre todo, ha sido el planteamiento tan diferente con respecto a ayer: si en el sprint de las primeras vueltas el monegasco había sido demasiado prudente en la gestión de los neumáticos, hoy ha apretado desde el principio, imponiendo un ritmo que le ha permitido enseguida ganar un margen sobre todos sus rivales, hasta el punto de acumular un tesoro de casi diez segundos. Una ventaja que le ha permitido estar más tiempo fuera para cubrirse de un posible Safety Car, pero también para gestionar el tráfico de doblados y el ahorro de combustible en la segunda mitad de carrera que también afectó a Sainz.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"En el segundo stint era cuestión de gestionar la parte trasera del pelotón, pero hicimos un gran trabajo, el ritmo del coche era realmente muy bueno y eso es principalmente gracias a los ingenieros, que han estado trabajando como locos en los últimos meses para hacer las actualizaciones que tuvimos en Singapur y en las últimas carreras y parece que están dando sus frutos", dijo Leclerc, antes de añadir que el sueño del campeonato del mundo aún no se ha esfumado.

"Todo el equipo está trabajando muy bien, las paradas en boxes fueron geniales, todo funcionó bien, así que estoy muy contento. Ahora seguimos aspirando al título. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero es un buen comienzo para esta triple cita."

"Estoy muy satisfecho. No ha sido un fin de semana fácil, he luchado un poco con las sensaciones del coche, pero tenía confianza en que en carrera las sensaciones serían mejores y así ha sido. En la carrera al sprint pensábamos que los demás mejorarían mucho más, pero nosotros fuimos más fuertes, así que estoy muy contento de cómo ha ido hoy con un uno-dos, no podíamos soñar con algo mejor", añadió el monegasco.