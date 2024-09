Leclerc: Una victoria increíble en Monza tan especial como en 2019

Charles Leclerc lo hizo. Por estrategia, con una conducción aterciopelada sobre unos neumáticos que los demás no supieron manejar tan bien como él. Una victoria ante su público, el de Ferrari, que arrancó la invasión embriagado por una victoria difícil de predecir hace apenas una semana y que, en cambio, se materializó en la figura de un chico del Principado de Mónaco que quiso cantar el himno italiano en el escalón más alto del podio, junto a su equipo.

De negro, este fin de semana, sólo estaba el traje. La intuición de Ferrari fue maravillosa, habiendo arriesgado en la única parada creyendo en los compuestos duros, que funcionaron a la perfección sobre el nuevo asfalto de Monza, pero también gracias al magistral manejo de los mismos por parte de Leclerc.

Quitándose el casco y celebrándolo con sus mecánicos, Leclerc soltó sus primeras palabras como flamante ganador del Gran Premio de Italia, una carrera que ya ganó en 2019 pero que hoy le devolvió las mismas sensaciones.

"Es una sensación increíble. Pensaba que nada podría devolverme las mismas sensaciones que la primera victoria que conseguí aquí en 2019. Pensaba que la primera vez había sido única y que si hubiera habido una segunda no habría sido tan especial. En cambio en las últimas vueltas sentí exactamente lo mismo que en 2019. Estaba viendo las gradas desde la pista y fue increíble".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, parada en boxes. Foto por: Steven Tee / Motorsport Images

Mónaco y Monza, dos victorias este año en las dos carreras que más aprecia. Leclerc lo consiguió y es una satisfacción increíble para él.

"He conseguido ganar Mónaco y Monza, las dos carreras que más me importan, en la misma temporada. Por supuesto, quiero ganar el Campeonato del Mundo lo antes posible, pero he conseguido ganar estas dos carreras en la misma temporada y eso es una gran satisfacción. Es muy especial.

El paquete que Ferrari llevó a Monza funcionó a la perfección, pero Leclerc sigue pensando que los McLaren partirán como favoritos en las próximas rondas. Eso no significa, sin embargo, que el equipo no vaya a intentar conseguir más victorias de aquí a final de temporada.

"No sé si este paquete nos ayudará a ganar más carreras. Funcionó muy bien aquí en Monza, pero dudo que pueda garantizarnos el mismo rendimiento en el resto de la temporada. McLaren sigue siendo el favorito, pero sin duda hemos dado un paso adelante. Ahora vamos a Bakú y es un circuito en el que suelo ir bien, me gusta. Así que espero que podamos hacer otra buena actuación como la que hicimos aquí en Monza".