F1 Live Milan 2027: tres días de espectáculo en Milán con todos los pilotos y equipos

La Fórmula 1 centrará toda la atención en Milán del 18 al 20 de febrero de 2027. El evento, adelantado por Stefano Domenicali en Monza al hablar del proyecto de una "Semana de la Fórmula 1" italiana, se llamará F1 Live Milan; una semana en la que se centrará la atención del mundo de la Fórmula 1 en la capital lombarda en un periodo tradicionalmente alejado de las carreras.

La primera pieza del proyecto será un evento de tres días que recogerá el legado de F1 75 Live, el espectáculo organizado en febrero de 2025 en el O2 Arena de Londres. Aquella cita se retransmitió en 37 países y alcanzó los 7,5 millones de espectadores en directo. El objetivo declarado de la Fórmula 1 es ahora ir más allá, proponiendo en Milán un formato más amplio y, sobre todo, más orientado a la participación directa de los aficionados.

F1 Live Milan se estructurará en dos programas diferentes. Del 18 al 20 de febrero tendrá lugar el Milan Fan Festival, mientras que en la velada inaugural, el jueves 18, será el turno de "F1 The Show", un evento en el que participarán los pilotos y los directores de todas las once escuderías presentes en el Mundial de 2027. La velada alternará a los protagonistas de la Fórmula 1 con música y entretenimiento, siguiendo una fórmula que retomará y ampliará la experimentada dos años antes en Londres.

Aún no se ha dado a conocer la sede, pero la Fórmula 1 ha adelantado que se elegirá un "lugar emblemático" de Milán, que se transformará durante tres días en un espacio dedicado íntegramente al Mundial. El programa detallado del Fan Festival y el cartel de F1 The Show también se darán a conocer en los próximos meses. Las entradas saldrán a la venta antes de que termine el año, y los aficionados tendrán la posibilidad de preinscribirse.

"Siempre pensamos a lo grande y superamos los límites —explicó Domenicali—, y F1 Live Milan será una experiencia increíble, creada pensando en nuestros aficionados. Queremos que no se limiten a ver el deporte, sino que se sumerjan por completo en él. Es una parte importante de nuestra ambición constante de acercar la Fórmula 1 a los aficionados como nunca antes, dándoles la oportunidad de ver a sus héroes de cerca".

La elección de Milán no es casual. Tras Londres, la Fórmula 1 ha elegido una ciudad vinculada a un país con una historia muy arraigada en el Mundial y situada a pocos kilómetros de Monza. Pero también existe la voluntad de aprovechar la imagen internacional de la capital lombarda, referente mundial en moda, diseño y creatividad.

Es precisamente este el aspecto que Domenicali había adelantado en Monza al esbozar una visión aún más amplia. "Nuestro país es famoso por la Semana de la Moda y por todas las demás “semanas” —había explicado—, y creo que debemos garantizar, en un periodo en el que normalmente no se habla de Fórmula 1, algo que me gustaría definir como la Semana de la Fórmula 1, que queremos celebrar en Milán".

Un proyecto que no solo pretende involucrar al público. Domenicali ha confirmado que el objetivo es atraer a Milán también a los medios internacionales, a los socios de los equipos, a los patrocinadores de la

Fórmula 1 y representantes del mundo empresarial. "Los equipos involucrarán a sus socios y nosotros involucraremos a todos los socios de la Fórmula 1. Será una semana en la que, en un periodo normalmente de silencio, se hablará de Fórmula 1 en Italia".

F1 Live Milan llegará poco antes del inicio del Mundial de 2027, convirtiéndose así también en una especie de gran inauguración pública de la nueva temporada. Para quienes no puedan estar presentes en Milán, está prevista la retransmisión del evento a través de diversos canales, cuyos detalles se darán a conocer más adelante.

"Las carreras siempre serán nuestra esencia —concluyó Domenicali—, pero también queremos crear experiencias inolvidables que den vida a la emoción de la Fórmula 1 a una escala aún mayor. Sé que mis compatriotas italianos darán una fantástica bienvenida a los aficionados que acudan a F1 Live Milan y estoy deseando ver cómo la ciudad cobra vida con la energía de la Fórmula 1".

Tras el éxito de la experiencia londinense, la Fórmula 1 sube aún más el listón: ya no se trata solo de una velada de presentación, sino de tres días en los que Milán se convertirá, a pocas semanas del inicio del Mundial, en el centro de la Fórmula 1 mundial.