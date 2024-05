Por qué Magnussen correrá el resto del 2024 amenazado por una suspensión

El danés tuvo un fin de semana lleno de incidentes en Miami, ya que se vio envuelto en escaramuzas tanto en el sprint como en el gran premio.

Pero fueron los dos puntos de penalización que recibió por colisionar con Logan Sargeant en la carrera los que le han dejado con un total de 10 en su licencia, lo que significa que está a sólo dos de la prohibición automática de competir.

Si supera el límite y suma más puntos en lo que queda de campaña, se convertirá en el primer piloto en caer en el proceso de sanción por puntos de penalización.

Sorprendentemente, Magnussen había llegado a la campaña 2024 sin puntos en su licencia, y todo se ha ganado desde su polémica conducción en el Gran Premio de Arabia Saudita, donde chocó con Alex Albon.

Dado que los puntos permanecen en el carné de conducir durante un periodo de 12 meses, significa que su primer lote no se borrará hasta el 9 de marzo de 2025, que es la semana antes de que comience la temporada del próximo año en Australia.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Los 10 puntos de penalización de Magnussen se han ganado en cuatro incidentes este año. Son los siguientes:



GRAN PREMIO DE ARABIA SAUDITA - 3 puntos

Por ser total o predominantemente culpable de una colisión con Alex Albon



GRAN PREMIO DE CHINA - 2 puntos

Por ser predominantemente culpable de un choque con Yuki Tsunoda de RB



GRAN PREMIO DE MIAMI SPRINT - 3 puntos

Por salirse de la pista y ganar ventaja durante su batalla con Lewis Hamilton.



GRAN PREMIO DE MIAMI- 2 puntos

Por ser totalmente culpable de una colisión con Logan Sargeant



Además de recibir puntos de penalización, la conducción de Magnussen también ha estado en el punto de mira en ocasiones en las que ha adoptado una fuerte defensa contra sus rivales en un intento de ayudar a actuar como barricada para proteger a su compañero de equipo Nico Hulkenberg.

En Miami, fue convocado para hacer frente a las acusaciones de comportamiento antideportivo por cómo condujo en el sprint, pero los comisarios de la FIA consideraron que no había actuado con tan mala fe como para justificar una sanción por separado.

Sin embargo, Andrea Stella, director del equipo McLaren, se mostró tajante al afirmar que las reincidencias debían ser tratadas con mayor dureza.

"Tenemos un caso de comportamiento intencionado en términos de dañar a otro competidor y este comportamiento se perpetúa dentro de la misma carrera y se repite a lo largo de la misma temporada", dijo Stella.

"¿Cómo pueden ser acumulativas las sanciones? Deberían ser exponenciales. No se trata de cinco más cinco más cinco igual a quince. Cinco más cinco más cinco es igual a que a lo mejor necesitas pasar un fin de semana en casa con tu familia y reflexionar sobre tu deportividad y luego volver."

Sin embargo, estar tan cerca de una sanción significa que Magnussen ahora puede pensárselo dos veces antes de hacer algo fuera de lo normal porque sabe que el riesgo de que los comisarios le den más puntos de penalización puede ser real.

Esto podría explicar por qué se mostró tan monosilábico en la rueda de prensa posterior a la carrera en Miami el domingo, después de conocer la sanción que recibió por la colisión con Sargeant.

Así fue su conversación;

¿Qué opinas de la situación de Logan?

KM: Mejor no... mejor no comento.



¿Entonces no estás contento?

KM: No.



¿Crees que la penalización fue incorrecta?

KM: Mejor no comento.



Entonces, ¿entiendo que no quieres comentar los comentarios de Stella sobre ti?

KM: Tienes razón.

De acuerdo. ¿Necesitas algunas respuestas y claridad sobre las reglas de las carreras?

KM: Sí.