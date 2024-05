Opinión: El caso Magnussen no cuenta con apoyo unánime, eso es una buena noticia

Desde su introducción hace tres años, las carreras al sprint han sido regularmente objeto de debate. El sábado en Miami, sin embargo, no fue el formato lo que desató la polémica, sino la actitud de Kevin Magnussen en la pista. Aplaudido por Lewis Hamilton, su principal víctima, y vilipendiado al mismo tiempo por McLaren, la actitud del danés no dejó indiferente a nadie.

El hecho, además, de que se haya abierto una investigación por "comportamiento antideportivo " y de que los comisarios hayan concluido que el piloto de Haas era inocente, al tiempo que optan por un enfoque tibio y lamentan sus maniobras, es una prueba de lo delicado del tema. No nos vayamos por las ramas : a algunos les gustó, a otros no. Igual que a unos les gustó u odiaron ver a Lewis Hamilton intentar frenar a todo un pelotón en Abu Dabi en 2016, a otros les gustó u odiaron ver a Sergio Pérez retrasar al mismo Lewis Hamilton en la misma pista cinco años después. Ejemplos no faltan.

En realidad, Kevin Magnussen jugó con un reglamento que conocía y reconocía. Sabía que podía sobrepasar los límites (literal y figuradamente) contra Lewis Hamilton acumulando las penalizaciones sin arriesgar más. Andrea Stella podría haber pedido una suspensión, pero es difícil ver qué criterios podrían haber utilizado realmente los comisarios para llegar a esta decisión.

Sin embargo, el piloto de Haas sigue jugando con fuego, ya que con tres puntos de penalización adicionales en su carnet (y dos más el domingo en la carrera), ahora está a sólo dos puntos de una suspensión automática. Sabiendo que ninguno de estos puntos será retirado antes de marzo de 2025, el peligro es ahora real. También demuestra que el clan McLaren quizás no necesitaba ser tan vociferante para exigir una sanción, que no es del todo descartable.

¿Un concurso de puristas?

Kevin Magnussen frente a Lewis Hamilton en Miami. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Si apreciamos o no lo que hizo Kevin Magnussen para asegurar unos valiosos puntos para su equipo, conseguidos por delante de él por Nico Hülkenberg, quizás no sea la cuestión. Lo interesante es que el incidente se produjo en medio de otro debate, el de la evolución del sistema de puntos en la Fórmula 1. Hay pocas dudas de que el consenso ya está muy claro: se modificará para ir más allá del 10º puesto. Queda por ver hasta qué punto. Y el hecho de que las tácticas empleadas el sábado fueran motivo de preocupación también puede dar crédito a esta idea.

En el contexto de un Gran Premio tradicional (podría utilizarse el mismo comportamiento adoptado en Jeddah), y con puntos en juego mucho más allá de la 10ª posición, ¿qué habría hecho Kevin Magnussen, dado que él mismo habría tenido algo que jugarse ? A su pesar, podría haberse convertido en el defensor de una causa que, a partir de ahora, recompensaría con puntos al mayor número posible de pilotos.

Para allanar el camino del cambio, el director de Aston Martin, Mike Krack, ha citado un nuevo enfoque de la Fórmula 1: "Ya no somos los puristas que hemos sido durante muchos años" . Tal vez sea un argumento fácil, ya que definir a un purista no parece mucho más sencillo que trazar la línea amarilla entre el comportamiento deportivo y el antideportivo. Entre los que se consideran "puristas", habrá sin duda defensores de lo que hizo Kevin Magnussen, así como acusadores, y partidarios del preciado valor del punto marcado en la Fórmula 1, así como defensores de una escala más amplia.

En un deporte internacional cada vez más higienizado, modernizado y profesionalizado con la esperanza de alcanzar la perfección, el lugar de la interpretación y el sentimiento se reduce constantemente. La buena noticia, demostrada por la polémica Magnussen, es que no parece condenado a desaparecer. Y un bicampeón del mundo cuarentón llamado Fernando Alonso se ha apresurado a señalarlo en los últimos días : " Obviamente tenemos opiniones diferentes, pero eso pasa en todos los deportes .Incluso cuando ves el fútbol por televisión, dependiendo del equipo al que apoyes, puede haber o no una tarjeta amarilla o roja. Creo que siempre tendremos opiniones diferentes también.