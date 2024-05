Helmut Marko ha admitido que le sorprendió la decisión de Adrian Newey de abandonar Red Bull dentro de unos meses, calificando el hecho de "doloroso". Sin embargo, el asesor especial de Red Bull achacó la marcha a una forma de cansancio, sin mencionar las tensiones internas que han contaminado al equipo campeón del mundo desde principios de año. El austriaco también dio por hecho que un acuerdo amistoso permitiría al director técnico incorporarse al equipo de su elección a partir de 2025.

"Es una sorpresa", dijo a Sky Alemania. "Pero si ya no está motivado y tiene una especie de burn-out, tenemos que aceptarlo. Y debido a las cosas increíbles que ha hecho en Red Bull Racing, se ha encontrado una solución mutuamente aceptable para rescindir el contrato."

"Me temo que tras un periodo de reflexión, volverá a encontrar ese 'espíritu de carrera', ese apetito por la competición, y entonces estará disponible para otro equipo que no sea el nuestro. De hecho, su mayor fortaleza siempre ha sido cuando ha habido cambios en el reglamento, lo que no ocurrirá hasta 2026. Para entonces, estoy convencido de que nuestro equipo tendrá la experiencia y los conocimientos necesarios para mantenernos competitivos. Pero desde luego, psicológicamente, estoy de acuerdo, es un debilitamiento".

Al igual que Max Verstappen el día anterior, Helmut Marko se muestra sin embargo sereno sobre el futuro y no apoya la teoría de una fuga de cerebros o un colapso del equipo, como teme Jos Verstappen.

Helmut Marko, Sergio Pérez, Adrian Newey, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

"La marcha de Newey es obviamente dolorosa", admite. "Era el mejor diseñador de la Fórmula 1. Era muy respetado como persona, como hombre, y siempre estaba ahí si había un problema o una petición. Pero, por otro lado, tenemos un equipo técnico muy diverso, que ahora está bajo la dirección de Pierre Waché, con jóvenes talentos también, así que no veo ningún problema en cuanto al rendimiento."

El jueves en el paddock del Gran Premio de Miami, Max Verstappen insistió en que sigue viendo su futuro en Red Bull a pesar de la marcha de Adrian Newey, y Helmut Marko tampoco muestra ningún temor al respecto.

"Max hará sin duda lo que se le ofrezca, que es el mejor paquete técnico posible", subraya. "Eso es sin duda Red Bull Racing en este momento. Y como no hay cambios reglamentarios el año que viene, también estoy convencido de que esta ventaja continuará. Lo que ocurra después todavía está muy lejos cuando estás en la Fórmula 1, y se decidirá caso por caso."