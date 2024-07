Marko bromea: No me preguntan por qué Max está detrás de Checo Pérez

Red Bull Racing terminó las sesiones de entrenamientos del viernes para el Gran Premio de Gran Bretaña con el tercer lugar con Sergio Pérez y Max Verstappen en la séptima posición. Esas cifras no cuentan toda la historia, aunque Helmut Marko hace saber al paddock que McLaren parece más fuerte en este momento.

"Estamos perdiendo demasiado tiempo en las curvas lentas, especialmente en las curvas 3 y 4. La diferencia real no es de seis décimas, ya que la pista se hizo mucho más rápida durante los entrenamientos. Pero tanto en las tandas cortas como en las largas, estamos por detrás de Norris. El desgaste de los neumáticos parece ser más o menos el mismo, así que aún tenemos trabajo por hacer", dijo el asesor de deporte motor de Red Bull.

Al ser cuestionado sobre el ritmo de Sergio Pérez ante los rumores de una posible advertencia al mexicano por su baja de rendimiento, Helmut Marko respondió a Motorsport.com con una broma y dijo sentirse extrañado de por qué no le preguntaban la razón por la cual el mexicano superó a Max Verstappen en la segunda práctica libre.

"Menos mal que no me preguntas por qué Max ha estado peor hoy. Si Checo hubiera estado detrás, ¡seguro que me habrías hecho esa pregunta!”, exclamó Marko quien con un tono de broma continuó: “Quizá deberíamos darle sólo una sesión al día cada vez". Con estas últimas palabras, Marko se refería al hecho de que Isack Hadjar diera cuenta de la primera sesión de entrenamientos en el RB20.

A la pregunta de si Pérez está sometido a una presión cada vez mayor en Red Bull a pesar de los dos años de contrato, el principal asesor de Graz dijo: "¡Hoy se ha quitado mucha presión de encima! Pero no, hablaremos más el domingo".

Al regresar al tema del rendimiento, Marko siempre ha dejado entrever en los pasados viernes que los modos de motor jugaban un papel importante y que Red Bull salía con menos potencia que la competencia, pero cuando Motorsport.com le preguntó si también era el caso esta vez, el austriaco respondió: "No, desafortunadamente no".

Esto significa que Red Bull todavía necesita encontrar algo de cara a la clasificación y la carrera. El equipo con sede en Milton Keynes tiene actualizaciones este fin de semana en forma de un nuevo suelo, pero sobre eso Marko revela: "Es sólo una pequeña actualización, tal vez valga media décima o tres cuartos de décima".

Durante su segunda tanda con blandos, Verstappen derrapó brevemente fuera de la pista saliendo de Maggotts y Becketts, aunque Marko dice que eso no explica su séptimo puesto en la tabla de tiempos. "No, eso fue más porque fue uno de los primeros pilotos en salir con los blandos y la pista se volvió bastante más rápida después". Al terminar la tanda con blandos antes de tiempo, el planteamiento de Red Bull divergió de los de Mercedes, McLaren y Ferrari, aunque Marko explicó: "Ya habían pronosticado lluvia. Simplemente llegó más tarde de lo que esperábamos, pero sobre todo intentamos ir a lo seguro saliendo pronto."