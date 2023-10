Marko: victoria de Verstappen en Austin, la más difícil de 2023

Max Verstappen consiguió su 50ª victoria en Fórmula 1 en el Circuito de Las Américas, uniéndose a un grupo de élite en la historia de la F1. El holandés remontó desde la sexta posición, aunque ese ni siquiera resultó ser el mayor defecto en su carrera.

Los problemas de frenos complicaron mucho la tarea y provocaron nervios en el box de Red Bull. "En realidad estuvimos nerviosos durante toda la carrera porque supimos de los problemas de frenos bastante pronto", dijo Helmut Marko a Motorsport.com en el paddock de Austin.

"Lo complicado era que una vez se bloqueaba el delantero en la frenada y otra el trasero. Así que Max no sabía qué iba a pasar cuando pisara el pedal de freno. No tenía ningún sistema y eso lo hacía complicado".

Después, Verstappen dijo que nunca antes había tenido este problema en particular en la F1. "Hubo algunas indicaciones en la clasificación, pero antes de la carrera sustituimos los frenos. En realidad es un procedimiento estándar. Sólo que los problemas de frenos no se solucionaron con eso, sólo empeoraron. En los datos no pudimos ver el motivo, pero durante la carrera, por supuesto, quedó medianamente claro."

Eso hizo que Verstappen tuviera que esforzarse bastante. Se necesitaba una concentración suprema, por lo que informó al ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase de que no le hablara en las zonas de frenado. Verstappen bromeó en la rueda de prensa diciendo que fue bastante amistoso, ya que utilizó la palabra por favor. ante lo que Marko se mostró risueño.

"Tuvo que conducir al límite absoluto en cada vuelta. Pero debo decir que estuvo un poco arisco todo el fin de semana", dijo el austriaco de 80 años. "Ha ganado dos veces, así que no había razón para ello. Quizá se deba a que tuvo que hacer muchas cosas de marketing aquí en Estados Unidos y eso fue un poco demasiado para él".

Hamilton estaba enormemente motivado para atrapar a Verstappen

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Más importante, por supuesto, es lo que sucedió sobre el asfalto. Verstappen aguantó el problema de frenos y por eso Marko elogia mucho esta victoria.

"Fue una actuación increíble por parte de Max al mantener el coche incluyendo ese problema de frenos en pista sin cometer un error. Sobre todo porque fue capaz de aguantar la enorme presión de Hamilton, que por cierto hizo una gran carrera", elogia Marko al piloto de Mercedes, que más tarde sería descalificado.

"Recordemos también que Hamilton llevaba neumáticos medios al final y nosotros duros. De todas las victorias, ésta es la carrera más dura de la temporada y quizá la mejor de Max este año".

Marko vuelve a subrayar esas últimas palabras cuando se le pide que reflexione sobre las cincuenta victorias de Verstappen en F1.

"Es difícil nombrar algo. Hemos tenido tantos grandes momentos en ese tiempo. Elegir uno es difícil, pero tengo que decir: lo que ha hecho hoy manteniéndose detrás de un Hamilton tremendamente rápido y motivado con problemas de frenos es un gran logro."

Marko ríe para concluir cuando se le pregunta si Mercedes podría haber ganado de haber metido a Hamilton un poco antes a los pits. "Bueno, sí, pero a fin de cuentas, por suerte hemos ganado".