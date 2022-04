Por qué la F1 busca tener más carreras sprint

Cargar reproductor de audio

La ampliación de las carreras sprint para la temporada 2023 es uno de los puntos clave en la reunión de la Comisión de la Fórmula 1 que se celebra hoy en Londres, y es que el plan original del Gran Circo era celebrar seis citas de este tipo en la actual temporada, pero se desbarató por el límite presupuestario.

Como resultado, este año, al igual que en 2021, volveremos a tener tres pruebas al sprint, con el pasado Gran Premio de Emilia Romagna y los que se disputarán en Austria y Brasil, aunque se especulaba en el pasado que podrían ser Canadá y Países Bajos.

Sin embargo, el objetivo para 2023 siguen siendo seis carreras sprint, y es algo que los máximos responsables de la Fórmula 1, Stefano Domenicali y Ross Brawn, defenderán hoy.

El momento les sonríe, pues el sábado en Imola fue bien recibido en general, proporcionando un recordatorio de los aspectos positivos del formato. La sesión de clasificación del viernes se vio afectada por la lluvia, y algunos pilotos se quedaron fuera de su posición natural.

Al principio, Charles Leclerc le robó la primera posición a Max Verstappen, pero en las últimas vueltas protagonizaron un bonito duelo, ya que los neumáticos Pirelli del Ferrari no aguantaron como deseaban los de Maranello en las 21 vueltas de la sprint, demostrando que la gestión es clave.

Si no hubiera salido el coche de seguridad por el incidente entre Pierre Gasly y Guanyu Zhou podría haber sido incluso más importante, pero también vimos acción por detrás, con Sergio Pérez remontando desde la 7ª a la 3ª posición, y con Carlos Sainz haciendo lo propio desde la 10ª a la 4ª plaza.

Por el contrario, Kevin Magnussen fue cayendo en la tabla después de que su apuesta por el compuesto medio no fuera la acertada, aportando más variedad. Se podría decir que esas remontadas del mexicano y el español habrían ocurrido igualmente el domingo, y algunos argumentan que es mejor tener a los coches más rápidos en la parte delantera para tener más emoción, a pesar de que Sainz acabó fuera de carrera en la primera curva y no se pudo comparar.

Brawn estaba muy satisfecho con la forma en la que se desarrolló el formato en Imola, y sigue siendo el mayor partidario de este tipo de fin de semana, ya que ha invertido mucho en él para hacerlo llegar a los nuevos aficionados sin influir en los que ya están.

"Siempre hemos tenido el objetivo de intentar que los nuevos aficionados se interesen por la F1", dijo a Motorsport.com. "Lo estamos consiguiendo, creo que estamos creando un grupo demográfico más joven, nos preocupa que la F1 se convierta en un deporte de hombres blancos mayores".

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Tú y yo hemos estado en él durante años, pero ¿cómo conseguimos que la gente nueva entre, cómo logramos nuevos aficionados, cómo conseguimos que todos los perfiles se interesen en la categoría?", continuó.

"Nos dimos cuenta desde el principio de que los trozos reducidos de las carreras de F1 serían populares, y eso lo han demostrado las redes sociales, con los servicios de streaming y las recopilaciones en YouTube, eso ha hecho su trabajo", aseguró.

"Pensamos que puede ser muy atractivo una carrera de media hora, con mucha acción, sin estrategia, así que no hay razón para que un aficionado tenga que averiguar, 'ha hecho su parada en boxes en la vuelta 13, ha hecho la suya en la 17, va a tener mejores neumáticos', y eso es fantástico para la gente que está comprometida con la F1", defendió Brawn.

"No queremos estropear eso, pero una carrera corta, sin estrategia, la degradación de las gomas llega, aunque no todo el mundo lo entiende", dijo el británico. "Así que eso era lo que queríamos crear, y eso es lo que estamos en camino de hacer, quién sabe dónde acabará".

El que es uno de los máximos responsables de la máxima categoría del automovilismo deja claro que desde el principio no solo se trata de la cita al sprint, sino que proporcionan un viernes más emocionante y relevante: "La otra cosa que hace es que nos da un fin de semana completo".

"Incluso algunos equipos nos han dicho que por qué vamos a correr un sábado por la mañana. Como pasa con el clima aquí, era esencial, y también los aficionados quieren ver a los coches en pista, no podemos hacer solo eso un sábado", explicó.

"Una hora de entrenamientos libres es suficiente, no hay nadie que vaya a por una vuelta rápida, y como vimos, el orden de los Libres 2 no se parecía a nada de lo que ocurrió en la sprint", dijo el inglés.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Una de las polémicas del año pasado se resolvió durante el invierno, al acordar que sería el piloto más rápido en la sesión del viernes quien se llevaría el título de poleman, en lugar de hacerlo en ganador de la carrera sprint, como fue el caso en 2021.

Sin embargo, el mayor cambio para este curso es el reparto de puntos, ya que anteriormente solo se repartían a los tres primeros clasificados, mientras que en 2022 se ha aumentado hasta los ocho más rápidos en el orden de 8-7-6-5-4-3-2-1, lo que hace que los competidores piensen en arriesgarse.

Esto significa que hasta 24 puntos están en juego en las carreras sprint, a solo uno de lo mismo que en un gran premio normal, y esto podría duplicarse el próximo año si se aprueba la expansión.

"El primer objetivo es intentar que los equipos pasen a seis", dijo Brawn. "Ese número se convierte en uno bastante importante para incluso crear un mini premio al sprint. No digo un campeonato, porque no creo que debemos hacer eso, sino un pequeño botín, así que ¿quién es el campeón del sprint este año?".

"Podríamos encontrar un socio comercial para la sprint, si tiene suficiente interés. Tenemos que elegir los circuitos adecuados y, francamente, no vamos a celebrar una así en Mónaco, pero podemos ir a los promotores y decir si es algo que quieren aprovechar o si lo quieren vender a la gente", explicó.

"Creo que es un complemento muy fuerte, solo tenemos que ser cuidadosos para no estropear el evento principal", continuó. "Pienso que no lo estamos haciendo, esa es la evidencia hasta ahora, no creo que la carrera haya sido influenciada en absoluto por el sábado".

Como se ha señalado anteriormente, el plan de seis eventos en 2022 se redujo por las finanzas y el límite presupuestario de los equipos. Tal y como están las reglas, las escuderías tienen un máximo de 150.000 dólares (unos 140.000 euros) por cada sprint, es decir, pueden gastar un total de 450.000 dólares en este formato (más de 420.000 euros) esta temporada.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hay 100.000 dólares (alrededor de 93.000 euros) por daños causados en un accidente, como en el caso de Zhou, pero eso le costó a Alfa Romeo bastante más, lo que sirvió como prueba a los conjuntos que buscan una "compensación". De hecho, si sucede un incidente más grave, se puede acordar una cifra mayor con la FIA.

Independientemente de la cuestión del límite presupuestario, están los ingresos extra que obtienen por participar en las sprint, que se conoce que son 500.000 dólares por fin de semana (cerca de 467.000 euros), pero para Brawn fue frustrante que los equipos se centraran en las finanzas en lugar del número de carreras cuando estaban discutiendo.

Esta vez confía en que lleguen a un acuerdo, ayudado por el hecho de que al tratarse con un año de antelación, no necesita el apoyo de tantos participantes, como sí sucedió en 2022.

"Está bien que puedan ver el panorama en general, pero no es su especialidad. He estado en el mismo barco, así que lo entiendo, y por eso la gobernanza es la que es", dijo Brawn.

"No necesitamos que todas las escuderías se pongan de acuerdo, podemos conseguir que la mitad lo estén, algo que deberíamos hacer", explicó. "Creo que la carrera sprint de Imola fue perfecta para que tengamos un debate el martes, no podemos tener una mejor publicidad".

Ferrari se encuentra entre los que quieren aumentar el número de citas al sprint, como ha reconocido el jefe de los italianos, Mattia Binotto: "Estamos a favor, porque creemos que nos dará buenas oportunidades en el futuro para el espectáculo, y para los ingresos".

"Pienso que es correcto apoyarlo. En términos de coste, creo que se ha discutido, en cuanto al formato es una cuestión diferente", opinó. "En principio, somos partidarios de aumentar a seis, y luego podemos revisar el formato".

"Como todos hemos dicho ya en el pasado, tenemos algo de experiencia ahora, ¿podemos hacerlo mejor? Creo que hay algunas idas, pero eso se discutirá el martes, y vamos a ver qué puede salir", sentenció Binotto.