Massa no asistiría al GP de Brasil ante disputa con F1

Felipe Massa ha recurrido a abogados para evaluar una acción judicial por lo que considera una conspiración que le hizo perder el campeonato del mundo de 2008 en favor de Lewis Hamilton.

Massa cree que, en su momento, la FIA y la FOM (Formula One Management) no actuaron correctamente al conocer el accidente deliberado de Nelson Piquet Junior en el GP de Singapur de 2008, que resultó tener un resultado influyente en el título.

Massa cree que el resultado del GP de Singapur debería haber sido totalmente anulado, lo que le costaría a Hamilton los puntos extra que le bastaron para ganar la corona de 2008 en la ronda final.

Mientras la situación sigue abierta y el equipo legal de Massa espera las aclaraciones de la FIA y la FOM, el brasileño se ha mantenido alejado del paddock de la F1 y ha cancelado sus apariciones previstas en los Grandes Premios de Italia y Japón.

Pero como el GP de Brasil está tan cerca de su casa, y él es un héroe local, se pensó que tal vez haría el esfuerzo de visitar Interlagos.

Sin embargo, en declaraciones a Motorsport.com, Massa ha indicado que es probable que evite viajar a la prueba de F1, y que definitivamente no se le ha pedido que cumpla ninguna función de embajador.

"Lo único que sé es que la F1 me ha pedido que no vaya a la carrera de Monza", dijo. "También iba a ir a la carrera de Japón [como embajador] y no fui".

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 3ª posición, con Felipe Massa tras el Sprint

"Sobre Brasil no se habló nada, no hemos tenido ningún contacto desde ese momento antes de Monza hasta ahora, así que...".

Empujado sobre si iría a la carrera de su propia casa, Massa dijo: "Creo que no lo haré. Yo [sólo] iría a las carreras como embajador.

"Pero respeto al 100% la situación [legal] que se está dando en este momento, quizás [hasta el punto] de no ir por [todo] lo que está pasando".

"Pero no hubo ninguna invitación ni conversación sobre mi trabajo como embajador, así que no creo que deba participar".

Massa ha indicado en varias ocasiones que el objetivo de cualquier acción legal que planee es anular el resultado del campeonato del mundo de 2008.

Declaraciones de Carlos Costa