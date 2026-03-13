McLaren: de las 6 décimas de retraso, 2 se deben a la unidad de potencia y 4 al MCL40

Si no estuviera Mercedes, la lucha por el liderato sería sin duda muy interesante. En la clasificación sprint de Shanghái, el «primero de los demás» fue McLaren, con un tercer puesto de Norris y un quinto de Piastri, lo que supone una señal positiva tras el difícil fin de semana de Melbourne. La diferencia con respecto a los primeros sigue siendo considerable (seis décimas), pero en McLaren son conscientes de que no se trata solo de sacar el máximo partido a la unidad de potencia de Mercedes. Dentro del equipo se estima que el retraso relacionado con la comprensión del motor es del orden de un par de décimas, mientras que el resto se debe atribuir al monoplaza.

Llevará tiempo intentar reducir la brecha que hoy separa al equipo campeón del mundo de Mercedes, pero en esta fase lo más importante es identificar con precisión los puntos críticos. Aunque con el nuevo reglamento las valoraciones relacionadas con los tiempos parciales tienen un peso específico menor que en el pasado, resulta curioso observar cómo la diferencia de Norris respecto a Russell se concentra por completo en el tercer sector: dos curvas entre dos rectas.

"Aunque en las primeras fases de la clasificación sprint fuimos el tercer equipo más rápido, nuestros pilotos dieron el máximo en la sesión SQ3, aprovechando al máximo el potencial del MCL40", explicó el director técnico Neil Houldey. De hecho, los resultados con los neumáticos blandos se confirmaron mejores que los obtenidos con los medios, una mezcla con la que tanto Norris como Piastri encontraron mayores dificultades.

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"Después de Melbourne, el equipo ha trabajado duro, tanto en la fábrica como en la pista, para maximizar el rendimiento del coche de cara al fin de semana en China —confirmó Houldey— y ha sido gratificante constatar los progresos realizados entre la primera sesión de entrenamientos libres y la clasificación sprint de hoy. Hemos introducido cambios importantes tanto en la estrategia como en la configuración del coche".

Está claro que Mercedes no solo cuenta hoy con un gran motor y un excelente conocimiento de su unidad de potencia, sino que también dispone de un monoplaza muy eficiente que, en estos momentos, es la referencia para todo el grupo. Tras dos años desempeñando el papel de liebre, McLaren ha vuelto a ser uno de los cazadores llamados a recuperar terreno. "Sabemos que los próximos meses requerirán un trabajo intenso y estamos totalmente preparados para afrontar este reto —admitió Houldey— y, desde la primera jornada de entrenamientos en Shanghái, sin duda hay aspectos positivos de los que sacar provecho".

Mañana al equipo le espera una prueba interesante: la gestión de los neumáticos en la carrera sprint. Tras dos temporadas en las que McLaren se ha consolidado como referente en materia de uso de los neumáticos, el panorama ha cambiado. La partida contra Ferrari se jugará en la salida (terreno de caza de la Scuderia), pero sobre todo en la gestión del neumático delantero izquierdo, el más expuesto al temido graining.